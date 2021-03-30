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徐若瑄戴的時髦耳扣2000元有找　隋棠靠孫芸芸牌吸睛

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▲▼ 徐若瑄 。（圖／公關照）

▲徐若瑄耳際疊戴ANVI金色系耳扣。（圖／ANVI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

女明星公開亮相講求舞台效果，整體造型必須從服裝或配件選擇一項重點吸睛，有時單色服裝就得靠大件飾品加分，未必是昂貴珠寶，有設計感的飾品也能成為亮點，徐若瑄日前佩戴梵克雅寶168,000元（Van Cleef & Arpels）Magic Alhambra縞瑪瑙吊墜，同時搭配台灣輕珠寶品牌ANVI Studios金色系耳扣，單個1,650元起，小資女也能無痛入手。

▲▼ 徐若瑄 。（圖／公關照）▲▼ 徐若瑄 。（圖／公關照）

▲徐若瑄戴的ANVI Glitter雙圈鉚釘耳扣（左）1,650元，三環層次精鑲鋯石戒扣2,200元。

▲▼ 徐若瑄 。（圖／公關照）

▲徐若瑄同時搭配ANVI幾何金屬設計耳扣，單個2,600元。

ANVI Studios首飾以純銀與14K金材質為主，在設計中大量融入鉚釘、圓弧線條、閃亮鋯石等時尚元素，此次徐若瑄選擇耳扣多層次搭配法，戴上雙圈鉚釘耳扣、圈式幾何金屬耳扣，流露搖滾氣息。

▲▼隋棠亮麗現身Chicco魔幻時尚Runway秀。（圖／記者張一中攝）

▲隋棠日前出席活動佩戴孫芸芸同名品牌YUN YUN SUN首飾。（圖／記者張一中攝）


隋棠公開亮相也喜歡閃亮亮的配件，日前出席嬰童用品活動，佩戴孫芸芸同名品牌YUN YUN SUN的Troil耳環與Faya手環，兩者都在仿銠鍍合金環圈中央鑲嵌耀眼鋯石，個性中帶著華麗風，輕鬆戴出女神氣勢。

▲▼ 徐若瑄 。（圖／公關照）▲▼ 徐若瑄 。（圖／公關照）

▲隋棠戴的YUN YUN SUN Troil耳環（左）6,980元，Faya手環11,280元。

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關鍵字：

徐若瑄, 隋棠

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