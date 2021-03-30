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《美少女戰士》露娜的貓咪生吐司　巧克力＋草莓口味怎麼捨得吃

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文／Squid

貓咪生吐司品牌「ねこねこ食パン」看準《美少女戰士Eternal》劇場版的魅力，以裡面的黑貓露娜（Luna）最為主題設計，推出全新的露娜主題的麵包，黑色的麵包體搭配上月亮的設計，看起來真的超級可愛。

▲美少女戰士,ねこねこ食パン,貓咪吐司,貓咪,寵物,星巴克,。（圖／翻攝自官網）

▲美少女戰士的貓咪吐司。（圖／翻攝自官網）

月野兔夥伴黑貓露娜一直都是《美少女戰士》的主人公角色之一，隨著劇場版的上市，推出黑貓版的巧克力吐司，搭配上粉紅色的耳朵，是草莓口味的吐司，然後會贈送一條「月牙色的巧克力筆」，可以自行畫出黃色的倒月設計，非常可愛。

▲美少女戰士,ねこねこ食パン,貓咪吐司,貓咪,寵物,星巴克,。（圖／翻攝自官網）

▲超級可愛的貓咪吐司。（圖／翻攝自官網）

不只是巧克力的貓咪吐司，更可愛的是連盒子都是《美少女戰士》的星空設計，搭配水手服的蝴蝶結以及變身器，連紙袋都是月亮貓咪的設計，搭配變身器的圖案，連紙盒、紙袋都有搭配，真的是誠意很夠！

▲星巴克,香蕉杏仁奶星冰樂,星冰樂,飲料,Binggrae。（圖／IG）

▲星巴克推出香蕉杏仁奶星冰樂飲料。（圖／IG）

除了貓咪生吐司，日本星巴克前陣子也推出「香蕉杏仁奶星冰樂」，聽起來就讓人覺得很想嚐上一杯，底下是滿滿的香蕉果粒，中間則是香蕉加上杏仁牛奶的冰沙，最上面擠上鮮奶油，最後撒上堅果碎片，讓人喝下去就是充滿幸福感，香甜的香蕉加上濃郁奶香，一口接著一口。

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關鍵字：

美少女戰士, ねこねこ食パン, 貓咪吐司, 貓咪, 寵物, 星巴克

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