好身材一覽無遺！46歲賈靜雯騎車練「臀腿線條」，腰背都一起變緊實

▲賈靜雯一身帥氣，大方展現緊緻身材。（圖／翻攝自賈靜雯FB，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

賈靜雯超辣身材讓網友狂讚不科學，日前她在臉書曬出和老公一起騎自行車畫面，看她身著超緊單車衣，身材曲線原形畢露，緊緻勻稱到讓人直呼不科學，臀腿線條更是堪稱完美。她的身材維持，除了自身努力，魔鬼教練老公一旁督促更是功不可沒。

賈靜雯夫妻一起騎車運動其實好處多多，騎車是一項極受歡迎的有氧運動，身體大部分的肌肉都能參與，有助於消耗多餘體內脂肪。騎車時的踩踏板動作對於臀部、大腿後側和小腿都有很好的緊實功效，不只如此只要騎乘姿勢正確，連帶背部、腰部和手臂都能一同鍛鍊。

除了規律的運動習慣，私下的她其實是個養生咖，冰品和生冷食物都敬謝不敏，早上起床前會先拍打身體增加氣血循環，再起身喝一口溫水，為一天揭開序幕，外出工作會自備紅棗枸杞水當作飲品，調理身體同時養顏美容。

她瘦身不靠節食，三餐依然正常吃，遵從倒三角形吃法，早午餐盡量豐盛，晚餐會減量，也會視當天飲食狀況調配，若真的吃太多，晚上會用蔬菜湯取代一餐，她強調蔬果攝取一定要充足。

她曾說過，若是「想瘦就不能一直坐」，即便在家也會把握時間做伸展，每周也有固定的運動時間，運動的目的就是讓自己保持理想體態，你對身體付出多少努力，它會誠實回饋你。