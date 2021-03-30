蕭亞軒被狗咬首露臉報平安　百萬寶格麗加身依然時髦

▲蕭亞軒穿獅子王T恤與丹寧褲，搭配寶格麗項鍊與鑽錶。（圖／翻攝hsiaoelva IG）



記者陳雅韻／台北報導

蕭亞軒（ELVA）日前傳出被自家愛犬咬傷右臉頰住院，雖然已經出院，但外界仍擔心是否在臉部留下傷痕，消息曝光後她首po照是戴著口罩，看不出傷口復原狀況，昨晚她終於卸下口罩，分享手拿著餅乾擋住嘴巴的新照，露出的臉頰看不出傷口，讓粉絲鬆口氣，而她一身裝扮看似休閒，其實配件都是寶格麗（BVLGARI）總值逾百萬元的好貨，還是那個時髦的ELVA呀！

▲寶格麗B.zero1 Rock項鍊（左）103,600元，B.zero1黑陶瓷玫瑰金項鍊85,400元。（圖／寶格麗提供，以下同）



ELVA寫下「Happy Monday Night」的新照，身穿獅子王T恤搭配丹寧褲，一派休閒模樣依然掩蓋不住明星氣場，一口氣搭配3條寶格麗項鍊，包括外緣鑲飾黑陶瓷而中央是鉚釘裝飾的B.zero1 Rock項鍊、中央為黑陶瓷的玫瑰金B.zero1項鍊，以及MONETE古幣項鍊，長短項鍊疊戴增添時尚感。

▲蕭亞軒戴的寶格麗SERPENTI SEDUTTORI 腕錶，884,000元。



而ELVA腕上的寶格麗錶同樣辨識度極高，為蛇首造型的SERPENTI SEDUTTORI 玫瑰金鑽錶，搭配綠色孔雀石面盤，鍊帶則由靈感源自蛇麟紋的六角型鍊結排列而成，流露貴氣感且戴起來靈活貼手。

►LVMH集團少奶奶扭水蛇腰秀包 大勝蔡依林乖乖牌pose

►山下智久甩開房間負評 敞胸秀寶格麗珠寶

