fb ig video ETtoday search mobile

蕭亞軒被狗咬首露臉報平安　百萬寶格麗加身依然時髦

>

▲▼ ELVA BVLGARI 。（圖／翻攝elvashiao IG）

▲蕭亞軒穿獅子王T恤與丹寧褲，搭配寶格麗項鍊與鑽錶。（圖／翻攝hsiaoelva IG）
 

記者陳雅韻／台北報導

蕭亞軒（ELVA）日前傳出被自家愛犬咬傷右臉頰住院，雖然已經出院，但外界仍擔心是否在臉部留下傷痕，消息曝光後她首po照是戴著口罩，看不出傷口復原狀況，昨晚她終於卸下口罩，分享手拿著餅乾擋住嘴巴的新照，露出的臉頰看不出傷口，讓粉絲鬆口氣，而她一身裝扮看似休閒，其實配件都是寶格麗（BVLGARI）總值逾百萬元的好貨，還是那個時髦的ELVA呀！

▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗B.zero1 Rock項鍊（左）103,600元，B.zero1黑陶瓷玫瑰金項鍊85,400元。（圖／寶格麗提供，以下同）

ELVA寫下「Happy Monday Night」的新照，身穿獅子王T恤搭配丹寧褲，一派休閒模樣依然掩蓋不住明星氣場，一口氣搭配3條寶格麗項鍊，包括外緣鑲飾黑陶瓷而中央是鉚釘裝飾的B.zero1 Rock項鍊、中央為黑陶瓷的玫瑰金B.zero1項鍊，以及MONETE古幣項鍊，長短項鍊疊戴增添時尚感。

▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）

 

▲蕭亞軒戴的寶格麗SERPENTI SEDUTTORI 腕錶，884,000元。
 

而ELVA腕上的寶格麗錶同樣辨識度極高，為蛇首造型的SERPENTI SEDUTTORI 玫瑰金鑽錶，搭配綠色孔雀石面盤，鍊帶則由靈感源自蛇麟紋的六角型鍊結排列而成，流露貴氣感且戴起來靈活貼手。

►LVMH集團少奶奶扭水蛇腰秀包　大勝蔡依林乖乖牌pose

►山下智久甩開房間負評　敞胸秀寶格麗珠寶

關鍵字：

蕭亞軒, ELVA, BVLGARI, 寶格麗

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

徐若瑄戴的時髦耳扣2000元有找　隋棠靠孫芸芸牌吸睛

徐若瑄戴的時髦耳扣2000元有找　隋棠靠孫芸芸牌吸睛

彩虹色寶石躍上HUBLOT百萬陀飛輪　高調款還有黑白迷彩碳纖維

彩虹色寶石躍上HUBLOT百萬陀飛輪　高調款還有黑白迷彩碳纖維

蔡依珊戀愛了！　被卡地亞上億項鍊激出「催產素」

蔡依珊戀愛了！　被卡地亞上億項鍊激出「催產素」

孫芸芸穿bra炫腹肌最高級別AB線　根本少女媽媽 徐若瑄狂掃30頂棒球帽　排出來像擺地攤 LVMH集團少奶奶扭水蛇腰秀包　大勝蔡依林乖乖牌pose 隋棠幸福背後也爆衝突　「放大快樂」3招維繫婚姻 徐若瑄一身帥配梵克雅寶幸運草項鍊　7.6萬入手最熱賣款 風・Luxury／歐米茄大膽挑戰「醜時尚」　粉錶面配紅寶石意外好看 凱特難得穿10萬元高價外套　愛牌和婆婆黛安娜王妃一模一樣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面