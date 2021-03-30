你沒看錯！日本女生「最新美容體重」公開，網驚：半數女生都達標

▲日本女生最新體重表出爐，鼓勵女生追求勻稱體態。（圖／翻攝自IG/alilouss）

編輯 / Lily

減肥是女生一輩子的事業，永遠都覺得自己應該再瘦一些，每天為了體重機上的數字所苦，近來日網公開女生最新體重表，數字不如往年那麼苛刻，快來看看你在標準值內嗎？

▲檢視一下你的體重在哪一區。（圖／翻攝自小紅書）

灰姑娘體重

這是日本女高中生之間流傳的標準，無論怎麼看都美的體重。計算方法是身高（公尺）×身高（公尺）×18，以160公分女生來看，體重46.1公斤才是灰姑娘體重。

美容體重

依據日本女星和模特兒體重而綜合出來的體重表，最新美容體重並非只求瘦，更重視整體身材的勻稱度。計算方式是身高（公尺）×身高（公尺）×20，以160公分女生來看，體重控制在51.2公斤以下即達標。

健康體重

日本醫師協會提供的體重標準，以醫師協會的說法來說，就是不易生病（頭好壯壯）的體重。計算方法是身高（公尺）×身高（公尺）×22，以160公分女生來看，體重56.3公斤才稱得上是健康體重。

從這張體重表可窺知，近來大家重視整體身材勻稱度勝過體重，成人的體重BMI值正常範圍在18.5~24之間，對照表中的「標準體重」是指BMI值22、「美容體重」則是指視覺上擁有勻稱比例，BMI值為20，而「灰姑娘」的BMI值為18。

▲多吃原型食物，攝取優良蛋白質與纖維質。（圖／Unsplash，以下同）

若未達標也不要氣餒，體重不等於體態，數字低的也不一定就是美，建議也可以將體脂納入參考，想要瘦得漂亮又健康，謹記三分練、七分吃的道理，養成運動習慣和飲食習慣才是最重要的，畢竟這是一輩子的事啊！

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