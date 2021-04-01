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瑞芳可以這樣玩！住「書院」看少女漫畫　在隧道秘境拍美照

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

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文、圖／Ean

廢棄礦業，小鎮車站，還有雨，交會成「新村芳書院」的地理位置及氛圍。把時間軸往前拉個幾十年，當時礦業興盛加上火車站在此送往迎來的不光是乘客還有貨物，可說熱鬧風光一時。我沒能趕上這的不可一世，來時，早成了故事。若能選、我依然會擇雨來訪，我與幾個朋友快步躲進要入住的民宿，那像個提供安歇的避風港，捱著數公尺小巷緊鄰著瑞芳火車站後站，予人一種輪轉中的安定感。我靠著民宿二樓的窗，還能跟月台上的乘客揮別，是我住過的旅宿中，離火車站最近的一次。旅宿，只是其中一個場域，加上書房與講堂，才完整組成了新村芳書院，帶著使命感與理想，希望能成為在地的文藝沙龍，讓瑞芳不隨歷史老去，不求華麗但能轉身讓人看見自信！

▲民宿窗外就是瑞芳火車站月台，見證百年來在此上演的故事與興衰

▲漂亮的空間改造，從燈具到配色，都具質感

▲超挑高的空間，還保留著日式老房子的木作斜頂

改建自百年貨運行的旅宿

旅宿還有個屬於自己的名字「好事學田民宿」，改裝自擁有百年歷史的貨運行「村芳行」，在結構上做了漂亮的大改造，室內設計很有質感，尤其是配色我很喜歡，從木桌上小物到沙發上抱枕，都在顏色管理中，細節處處。共有四個房間，一間四人房、一間雙人房（可加一人）、六人上下舖與十二人上下舖，我尤其推薦包棟，至多可入住 25 位。

▲一家子或幾位好友同住上下舖房型，也是難得體驗

▲我入住的事事套房，配色清爽雅緻

▲一樓好好套房的浴室，使用老件結合現代衛浴

二樓的超挑高空間，保留了日式老房子的木作斜屋頂，最酷的是有個架高的透明地板藏書閣，書架上有許多書籍包括懷舊的少女漫畫，請小心翼翼的爬著木梯而上，在那你可以享受一段膽顫但心靜的閱讀時光。

▲一本書，就可在這消磨好一段閱讀時光

▲藏書閣像個秘密基地，喚醒童心，讓我們都成了大孩子

充滿儀式感的民宿體驗

一早起床，主掌民宿的「村長」，已悉心準備好瑞芳在地風味早餐，不用排隊就能舒服的吃著「一口酥餅舖」的蔥餅夾油條，實在幸福。接著，村長神神秘秘的拿出一個盒子，裡面裝著珍藏的瑞芳老車票，有很大的機會也可跟我一樣拿到生日車票，不只收藏用，村長說車票也是村民證，之後若再回來，會有老朋友驚喜優惠！

▲在地風味的早餐

▲村長介紹用來當作村民證的瑞芳車票

用完早餐，村長帶我們到隔壁棟常被用來舉辦講座或藝文活動的「息書房」，我有點嚇一跳，竟然是要來寫好久沒寫的書法。村長要每個人寫下屬於自己的「息」字，表示除了意指休息，拆解後的「自」跟「心」，更代表著本心與初衷，我想這也是他們時時用來提醒自己創立新村芳書院的目的。每個人懸腕寫下兩個息字，一字給民宿留念，另一帶回珍藏，這民宿的晨間活動，好雅興。

▲充滿書卷氣的息書房

▲蓋上鋼印，別上記憶

▲我的書法與生日車票

老司機帶路走入宮崎駿動畫般的秘境

村長的先生是位資深的攝影記者，那日早晨，我們很幸運有這位老司機，帶我們探訪他的口袋秘境 「猴硐舊隧道群」。惱人的雨，讓景更綠，柳暗花明，猶如走入宮崎駿動畫場景裡。「你們把相機準備好，隨時都會有火車經過！」這位帶路的攝影前輩熱心叮嚀我們這群好攝之徒，我趕緊先把光圈快門設定好，隨時伺機而動。但，走完整座隧道，一輛火車都沒有，我替這位大哥感到有點糗。

沒有火車可拍，我拿出紅傘讓大夥輪流拿在手上拍，襯著雨綠，最是好看。對向一台機車開著大燈由遠而近騎了過來，騎士停了下來，好心告訴我們前方猴硐有坍方，我們於是掉頭，沒多想。後來看了新聞才知道當時原來很接近新聞現場，2020 年底的那場坍方阻斷了火車東向，後來，花了兩個月才趕在農曆年前搶通。也才難怪當早竟沒半台火車可拍，整段路安安靜靜的，還真成了名副其實的秘境…

▲遠方頭燈亮著是前來報狀況的機車

▲同行的可愛朋友們戲胞十足

▲謝謝攝影前輩陳逸宏大哥帶我們探訪秘境，並幫我拍下這張照片

/ Info. /

新村芳書院
臉書
地址：新村芳書院 新北市瑞芳區瑞芳街 37 號

關鍵字：

Ean, Ean部落閣, 旅遊, 台灣, 新北, 瑞芳, 猴硐舊隧道群, 新村芳書院

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