怪奇比莉「金髮照」狂創IG紀錄　擠下C羅登「世界最多讚」排行第三名

▲怪奇比莉的金髮照創下IG紀錄。（圖／翻攝自IG@billieeilish）



記者王則絲／外電報導

歌手怪奇比莉（Billie Eilish）最近將她過往招牌的螢光綠＋黑髮色布丁頭，一口氣全染成了一頭金髮，3月18日時於IG上貼出第一張公開金髮照，短短6分鐘便突破百萬讚，創下紀錄，而累積至目前，讚數更瘋狂飆升至超過2184萬讚，一路擠進世界上最多讚的IG貼文排行榜「第三名」！擠下C羅、凱莉珍娜等社群霸主。

▲怪奇比莉原先的招牌髮色。（圖／翻攝自IG@billieeilish）



今年才19歲的怪奇比莉，其迷幻的音樂風格、一張厭世臉孔深得年輕族群的喜愛，且IG粉絲人數已達8000萬大關，在全球的人氣超高。怪奇比莉出道以來髮色不斷變換，後來長期保持著螢光綠色搭配黑髮的布丁頭造型成為招牌特色，不過最近她毅然決然大改髮色，變身成為金髮小妞。

怪奇比莉全新的金髮造型一在IG上公開後，短短6分鐘內就達到了百萬讚，打破了IG紀錄，而上一位「最快獲得百萬讚」的紀錄保持人則是Selena Gomez。

幾天下來，這張簡單的新髮型宣告照，搭配「pinch me捏捏我」的可愛圖說，陸續狂吸愛心，目前讚數已超過了2184萬，預估還會持續升高一段時間。而2184萬的數字有多狂？足以讓怪奇比莉再創紀錄，一路殺進「世界上最多讚的IG Post」排行榜，擠下C羅（Cristiano Ronaldo）的位置成為第三名，將社群女王凱莉珍娜（Kylie Jenner）也拋在後頭，且怪奇比莉發的第二篇金髮文也有超過1700萬讚數，超過珍妮佛安尼斯頓（Jennifer Aniston）首開IG時的1600多萬讚，成為排行榜第七。

▲怪奇比莉第二張金髮照也擠進排行榜。（圖／翻攝自IG@billieeilish）



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