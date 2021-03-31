天生好命！3大「貴婦體質」星座女　摩羯瘋狂被寵愛、冠軍竟是她





▲「3大天生貴婦命」星座女揭曉。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

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許多女生都希望嫁入豪門，能夠衣食無憂，但就算不嫁豪門，有些女生簡直是把自己活成了豪門，不僅收穫愛情、事業處處得意，簡直命中註定成為勝利組，以下就從星座角度揭曉，「3大天生貴婦命」星座女，看看妳上榜了嗎？

Top 3 摩羯座

摩羯女一再驗證了女人當自強，憑藉自己就可以很好命，因為摩羯的事業心和方向感總是正確而強烈，很知道自己需要的是什麼，所以摩羯絕對不會浪費時間走彎路，而是找到終點拼命努力。當然這樣努力的特質也會吸引對的人靠近，摩羯總是在合適的時間找到了對的人，果然是天生貴婦體質。

Top 2 獅子座

獅子座女生很懂得如何馴服身邊的人，管老公和男友的能力一流，就算不是嫁入豪門，命也很好，而且獅子自帶一種女神光環，在生活中總是能散發自己的光芒，並不會受到生活摧殘而改變自己的貴婦本質，總是能活出自己理想的模樣，這點才是獅子女最厲害的地方。

Top 1 天秤座

天秤座優雅的處事態度深受周圍的人寵愛，她們很懂得什麼話該說什麼不該說，應該說只要靠近天秤，就很想寵她們，天秤的親和力能夠感化很多人。不光是感情和友情順遂，天秤的社交能力也能讓另一半的家人滿意，連公公婆婆都稱讚到不行，好命根本是自己創造出來的。

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