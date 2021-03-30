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超親民！凱特王妃就愛「平價款」，愛用乳霜竟才200元

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▲▼凱特平價保養。（圖／翻攝自IG）

▲凱特王妃作風親民，平時穿搭和保養不乏平價品牌。（圖／翻攝自IG/kensingtonroyal，以下同）

編輯 / Lily

英國凱特王妃作風親民，舉手投足都是眾人注目焦點，此外她更有「最節儉王妃」之稱，喜歡混搭平價品牌和舊衣重複穿搭穿出不凡品味，不只如此，她就連保養也超親民，她愛用的東西竟然都不到千元，一起來瞧瞧！

1.Nutella 巧克力榛果醬，350元。

你沒看錯，這真的是拿來吃的巧克力榛果醬，皇室御用美容顧問Mitchell表示，她曾建議王妃使用，沒想到一用就愛上，巧克力內含有棕櫚油和脂肪酸，能幫助滋潤肌膚，敷完可以維持一周的亮澤度，肌膚乾燥時尤其適合。皮膚科醫師表示，巧克力榛果醬分子大且油分高，還是需要參考自身膚質使用，否則容易冒出粉刺痘痘。

2.妮維雅 保濕日霜，約200元。

這款保濕台灣並未發售，據英國報導，曾有民眾目擊凱特王妃到Boots購買了這瓶定價5.1英鎊的妮維雅保濕日霜，內含天然有機的蘆薈與堅果油，質地清爽不黏膩，保濕效果非常好。

▲▼凱特平價保養。（圖／翻攝自IG）

3.Tangle Angel 天使梳，680元。

凱特王妃一頭豐盈秀髮，讓人尤其印象深刻，私下她偏愛偏愛Tangle Teezer的梳子，不僅能梳直頭髮、梳鬆髮根，同時還能抗毛躁。她的髮型師Richard Ward加碼分享，凱特梳頭時，會將頭低下來，先從打結的髮尾梳起，最後再梳順一遍。

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關鍵字：

凱特王妃, 保養, 乳霜

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