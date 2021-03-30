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妳和他正在經歷哪一種磨合期？選張牌為妳解答

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文／柯夢波丹　圖／COSMO

在關係中妳與伴侶正在經歷什麼樣的磨合呢？兩個人過一段時間之後就漸漸進入更深的相處關係，有時會經歷許多的摩擦與起伏，在這過程又該怎麼化解呢？立刻翻張牌來為妳解答！

首先在心中默念一次問題然後選張牌！

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

選好了嗎？我們來解牌吧！

1.錢幣二 金錢觀上的差異

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

這張牌代表著兩人的金錢支出與收入，有這很大的不同，當需要一起進行一些與財務有關的計畫時，就容易遇到要耗費較多精神來整合不同想法，別只是評估自己個人單方面的觀點或急著做出決定，有時需多點耐心，但能創造雙贏的局面。

2.聖杯二 兩人的溝通模式

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

你們目前需學習如何相互支持，當只是要按對方的希望來說話時，很難如實的說出心中話語，這是正在學習一起平衡、信任的過程，別太感情用事，就容易講出詞不達意的情緒話，這個階段是需要聆聽對方的，這是重要的開始。

3.皇帝 工作態度上的不同

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

可能你們其中一方或兩人都過於重視工作上所帶來的成就而容易讓某一方感到不夠被重視或無法被理解，兩人的個性都別太強硬，學習柔和的表達情感，妳確實依照自己的方式付出許多，但不說出口卻很難讓對方懂得，這是一張需要學習如何溫柔相處的牌卡。

4.寶劍皇后 生活上的要求

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

你們對生活的標準，嚴謹程度的要求不同，當無法接受各自的生活習慣時，就會變成太過嚴厲或苛刻，有時太過理智也變成情感的壓抑，先別急著要對方成為自己要得模樣，妳需要感性一些才能有空間來一起討論和建立對生活品質的共識！

5.星星 心靈是否契合

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

在現階段妳最在意的不外乎是兩人能否走往心靈更相通的深處，但當只要求對方要心靈一些時，也容易變相成為一種盲目的憧憬，妳需願意先讓自己內在平靜，並療癒內在舊傷痛，而不是渴望對方來撫平，那麼星星牌將提示妳，兩人將產生一種平靜與智慧的相處之道。

6.世界 對於未來的共識

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

通常世界牌出現代表關係將走往下個階段，但在這之前你們需先擬定對未來的共識與計畫，而不是認為時間或年齡到了因此需要下決定，而是由內心出發一起建立好壞與共的生活，這確實會經歷一段時間的磨合期，不過也很值得，那麼才不會在將來某天感到懊悔喔。

7. 隱者 尊重彼此需要的空間

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

很有可能妳其實需要自己的空間，但兩人對於空間的概念是完全不同的，妳也正在摸索期，這是在學習尊重彼此的過程，建立信任也是一種無形的空間，在這樣的磨合期不見得需要不停的討論，傾聽彼此，和偶爾的單獨自處反而會讓關係更是親密。

【塔羅專欄】談場戀愛一點都不難，立刻翻張牌告訴妳現在該往哪個方向去尋找桃花！

今年的妳會愛上錯的人嗎？最該小心爛桃花的「三生肖」，識人不清、真情錯付、太過急躁，快看看妳是否上榜！

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 塔羅, 運勢

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