包・開箱／連蔡依林都搶背！GUCCI 1955包縮小後更適合亞洲女生

記者王則絲／台北報導

GUCCI的馬銜鍊手袋最早出現於2020早春，當時推出的「1955 Horsebit」系列包款一路火紅至今，尤其受到女星們的喜愛，甚至有「IU的御用包款」之稱。今年春夏，GUCCI 1955手袋宣布帶來全新尺寸，等比例縮小成兩個手掌大小，更適合亞洲女性的身形，並由天后蔡依林搶先全台示範，今天《ET FASHION》就來帶大家近賞迷你版1955手袋的可愛模樣。

▲蔡依林搶先示範GUCCI 1955肩背包新尺寸。（圖／品牌提供）

在蔡依林日前貼出的穿搭造型中，她穿上了GUCCI Ken Soctt Collection系列的花朵襯衫，以及喇叭大寬褲，用蔡式的女王氣息呈現出復古嬉皮韻味，而她身上的最新款1955迷你版手袋，也瞬間吸引了大家的目光。

▲GUCCI 1955 肩背包全新尺寸縮小至兩個手掌大小。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

GUCCI 1955 Horsebit系列由創意總監Alessandro Michele設計並於2020早春首次亮相，前方的馬銜鍊裝飾為本系列的最大特色，同時訴說了品牌與馬術運動歷史的淵源，同系列衍伸出多種包型，其中屬長方形的肩背包最為經典。

這回GUCCI為熱賣的1955肩背包做了點變化，不只是將尺寸等比例縮小至約女生的兩個手掌大小，還新增了經典的紅綠織紋背帶可以與皮革背帶替換使用，等於是背帶買一送一的概念，讓手袋適用場合更廣泛，想要優雅氣質時就使用皮革背帶，想要休閒街頭一點時就可換上織紋背帶。

▲最新尺寸的1955手袋一次提供兩種背帶。（圖／記者王則絲攝）

而縮小後的GUCCI 1955肩背包內部空間當然是比原本尺寸小上許多，但是經過記者影片實測，依然是足夠放入手機、錢夾、補妝品⋯⋯的，再多放入鑰匙或是小型的行動電源也OK，只不過它是沒有任何其他拉鍊袋、夾層的。

▲GUCCI 1955迷你版肩背包內部容量實測。（圖／記者王則絲攝）

除了經典的老花帆布配上棕色皮革滾邊款式，老花1955還有推出白色皮革滾邊，視覺風格上感覺更為清新、溫柔，兩色令人難以抉擇，此外，純色皮革款亦有提供黑、白兩色。其附贈的兩種背帶都可以自由調整長短，肩背、斜肩背都行，縮小後的尺寸更為適合亞洲女生的身材，尤其是嬌小的女孩更不能錯過。

▲背帶長短可自由調整，肩背、斜背都行。（圖／記者王則絲攝）

▲純色皮革款式亦有推出黑、白兩款。（圖／品牌提供）

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