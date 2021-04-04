桂綸鎂「仙系減肥菜單」營養師激推！食物只吃三色、好好發洩壓力也會瘦

文／柯夢波丹

《腿》是一部愛情荒謬喜劇，由桂綸鎂和楊祐寧搭檔演出，透過一段找腿的故事帶領觀眾看見愛情的模樣！而桂綸鎂顛覆以往氣質清新的形象，演出一個嗆辣角色，桂綸鎂表示：「我覺得現實生活中存在著比戲劇更荒誕的事，所以角色的歇斯底里和瘋狂其實很貼近真實。」

▲《腿》是一部愛情荒謬喜劇，由桂綸鎂和楊祐寧搭檔演出。（圖／甲上娛樂）



錢鈺盈（桂綸鎂 飾）的丈夫鄭子漢（楊祐寧 飾）在腿部截肢手術後不幸離世，她想拿回丈夫被截肢的腿，卻被醫院百般刁難、互踢皮球，於是一場驚天動地的「奪腿計畫」就此展開，而這段充滿黑色幽默的尋腿旅程中，也穿插著兩人從相識、相愛到相互虧欠的過往。

桂綸鎂在演藝圈般就如同仙女一般的存在，她不拍戲的時候不宣傳的時候，就彷彿不存在演藝圈般，認真的過好私下的生活，就跟平常人別無兩樣．

而對於女明星最在乎的外表，桂綸鎂也表示只要是為了戲，她可以做任何的改變，曾經為了拍一部戲把自己曬到黑到不行，至於身材桂綸鎂則說佛系減肥法，平時當然還是會維持一下身材，快看看桂綸鎂的美麗秘密．

輕食＋少油

桂綸鎂基本上對於減肥這件事也是非常的仙女，她不會激烈的減肥，而是利用健康飲食來達到身材的維持，像她吃飯都以輕食及健康清淡的調味為主，少油也一定是基本的，避免身體累積過多不必要的熱量．

紅黃綠食物

雖說吃的簡單，但營養一定要均衡，這樣對身體才好！桂綸鎂盡量每一餐會按照營養師建議的紅黃綠這三色食物來補充營養素，吃的簡單健康又不會胖．

苦蕎茶飲

桂綸鎂曾在微博發苦蕎茶的照片，更表示：「苦蕎茶。可一點也不苦，聞起來似巧克力，入口更像大麥消化餅乾，還能排毒減肥，降血脂血壓，實屬特別啊！」

苦蕎茶除具有蕎麥的營養價值外，還有獨特的保健功能，富含水溶性膳食纖維，能促進腸蠕動，幫助抑制脂肪吸收，有養顏美容之效，不過低血壓或易胃痛的人比較不適合飲用喔！

每天都要補充維他命C

桂綸鎂分享除了每天都會喝很多水之外，早上起床也會立刻喝一杯維他命C水，補充營養也能讓身體健康，另外除了喝維他命C水之外，也能多吃奇異果等富含維他命C的水果．

保健食品不可少

桂綸鎂分享如果自覺太累，或是身體比較疲倦的時候，會用保健食品來補充營養，像是她每天都一定會吃維他命、蔓越莓錠，還會喝膠原蛋白飲，維持體內健康還能保養肌膚；另外有時候也會依身體狀況多吃酵素或益生菌...等，來讓身體維持一個良好的狀態．

不會刻意抑制身體的慾望

桂綸鎂強調她也是人（笑～）所以偶爾也會有想要大吃的時候，而她也認為不要刻意抑制慾望，否則就會造成身體的反撲，因此想吃的時候就會吃，只是要知道適可而止，有吃到就好，而不是瘋狂猛吃．

靠散步快走來流汗

仙女的運動當然也是輕運動，桂綸鎂說自己平常不會很刻意的去健身房運動或鍛鍊，而是利用日常的散步來讓身體動一動跟流汗！

好好處理隱藏的壓力

壓力大時會發胖，可不是隨便說說，因為壓力大會讓身體不暢痛，因而會想大吃發洩，所以好好處理自己的壓力也是減肥的關鍵，而桂綸鎂表示當面對壓力時會自己一個人獨處，然後思考壓力的來源是什麼，找出來然後好好的面對它、處理它，之後好好呼吸、睡個好覺．

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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