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54歲白靈公開不老保養菜單　「只要快樂，妳的外表也會變美」

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文／柯夢波丹　

今年54歲的白靈除了戲演的好，那少女的外表才是讓粉絲所讚嘆的，外媒就曾誇白靈的外表看起來根本只有二十幾歲，到底白靈是怎麼維持身材的？快點讓我們一起來看看！

認真的體驗生活

白靈分享大家都知道她幾乎不鍛鍊身材，她會運動，不過那是因為她想運動，她覺得運動很開心，而不是為了維持身材而逼自己要固定去健身房鍛鍊．

白靈的身材之所以好，不是因為運動，而是她很認真的過日子，不要懶，每件是盡量都自己動手做，親自去體驗，讓自己每天都動起來，這樣想要胖也很難．

快樂的思想

白靈認為美好的外表都來自於妳快樂的想法，妳如果整天不快樂，那妳的身體就會感受到那股不快樂的能量，因而開始也變醜，所以白靈說妳應該要關注的是妳的想法是否快樂，妳只要快樂，妳的外表也會變美．

白靈也另外補充說道：選擇健康的想法進行思考，這比選擇吃什麼更重要，因為時刻擔心事情，擔心別人如何看待我們並評判我們，而這些擔憂會影響我們的外表，讓我們看起來很焦慮很不放鬆，也就容易顯老．

培養自己的興趣

熟知白靈的人都知道，白靈的三大興趣：談戀愛、上床、吃美食，這三件事都會讓她感到極度的快樂，白靈說不是自己刻意不分享維持身材的方法，而是她真的沒有特別的健身訓練或控制飲食．

不過白靈也說到不要控制飲食當然不是叫妳暴飲暴食，而是適量的吃自己想吃的，不過她天生不沉迷甜點，平時也會少吃麵包等精緻澱粉，來避免身體累積多餘的脂肪．

曾公開交過88個男友的白靈更說：我那麼喜歡談戀愛和上床，那種自然而然的吸引力，就會讓妳知道自己一定要變的更美，那不是刻意的斷食或運動，而是利用興趣來讓妳的外表變的更加有魅力．

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

關鍵字：

柯夢波丹, 白靈, 減肥

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