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熊貓面盤超夯　域峰表計時碼錶新色攬客

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▲域峰表今發表新一代Sky Chief Chronograph計時碼錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士腕錶品牌FAVRE-LEUBA（域峰表）今發表Sky Chief Chronograph計時腕錶，擁抱更豐富的色彩，推出黑白貓熊配色、勃根地酒紅色、綠色與黑色面盤等4種款式，為計時碼錶注入更多活潑元素，並首度加入快拆裝置，可快速更換不同顏色的麂皮錶帶為錶款轉換新風貌。

▲▼ 域峰表 。（圖／公關照）

▲域峰表Sky Chief Chronograph熊貓面盤計時碼錶，93,000元。（圖／域峰表提供，以下同）
 

新一代的Sky Chief Chronograph計時腕錶保留不少經典元素，包括標誌性的14邊形錶圈、側邊呈現橋形輪廓的枕形錶殼、立體夜光方形時標，而令人耳目一新的設計是4款面盤新色，各搭配卡其綠、根褐色、橡木褐色與沙棕色的麂皮錶帶，讓復古風格錶款同時流露雅痞氣息，均搭載穩定的ETA Valjoux 7753自動上鍊機芯，內外兼具。

▲▼ 域峰表 。（圖／公關照）

▲域峰表綠色面盤的Sky Chief Chronograph計時碼錶，93,000元。

▲▼ 域峰表 。（圖／公關照）

▲域峰表Sky Chief Chronograph計時碼錶共有4種顏色供選擇，各93,000元。

黑白圈配色的貓熊面盤也出現在Hamilton（漢米爾頓）Intra-Matic臻薄系列H計時碼錶上，靈感源自1968年推出Chronographs A和Chronographs B，因此同樣洋溢濃濃的復古味道，特別配備當時流行的盒式藍寶石水晶玻璃錶鏡，並研發具60小時動力儲存的全新H-51手動上鍊機芯，忠於原創設計，提供小牛皮錶帶與米蘭帶款式供選擇。

▲▼ 域峰表 。（圖／公關照）

▲Hamilton American Classic Intra-Matic美國經典臻薄系列H計時碼錶，（左起）67,700元、65,000元、67,700元。（圖／Hamilton提供）

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關鍵字：

FAVRE-LEUBA, 域峰表, Hamilton, 漢米爾頓

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