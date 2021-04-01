吠陀占星4月整體運勢出爐！服務業面臨重大考驗　摩羯、天蠍留不住錢

文／李靜唯老師

4月6日木星正式脫離土星進入水瓶座，象徵將面臨新局面的開始，水瓶座掌管了人與人的交流，隨著木星到來，人際間交流限制將逐步解除。此外水瓶座也代表著創新，引入木星能量後，將有機會見到技術創新與突破的好消息。

4月10日金星進入牡羊座，吠陀占星中金星代表金錢、財務、經濟。金星落入牡羊座後能量會隨之減弱，意謂著將有可能在金融方面傳來不利的消息。此外太陽、土星、金星、木星會在天秤座產生相位，要注意將會有新的法律規範產生。

4月14日火星進入雙子座，木星對火星產生相位，火星對於摩羯座的土星也會產生相位，加上羅喉也對摩羯座產生相位，這樣的星相意謂著可能會見到軍事方面的衝突。至於進入雙子座的火星與羅喉對於處女座產生相位，則代表可能反應著與服務業會面臨許多不利的情況。

由於吠陀占星跟西洋星座不一樣，約有八成的人吠陀占星或落在西洋星座的前一個星座，請參考對照表先找出自己的吠陀占星星座，再看看自己的四月運勢旺不旺吧！

▲吠陀占星太陽星座對照表（圖／李靜唯老師提供）



四月事業最旺：牡羊、金牛／愛注意：處女、雙魚



牡羊座（吉）（4/15-5/14）

太陽與木星都產生了好格局，有利於事業運與財運發展，此時是你該將累積能量與成果好好展示的時刻，於此同時也要注意職場上的人際關係，以免遭人妒忌。

金牛座（吉）（5/15-6/14）

木星的好運能量能夠為事業發展帶來好的契機，但由於貴人運四月份並不明顯、你無法清楚辨別誰能幫你，因此需要靠自己打拼。財運方面，受到火星影響容易破財，要多留意。

處女座（凶）（9/15-10/14）

對於處女座的人來說，四月木星離開摩羯座，等同失去了木星的力量，感情問題容易蒙上一層陰影，而火星與木星的能量會反應在工作方面，將會增加工作量或是面臨許多矛盾與衝突。

雙魚座（凶）（3/15-4/14）

四月火星會夾帶著木星的能量衝擊雙魚座，影響到事業運，火星所帶來的破壞力會迫使你思考工作方面的問題，如果你依然沒有想法，工作就很容易卡關或是被迫重來。

▲吠陀占星4月工作運勢，牡羊、金牛最旺。（圖／取自免費圖庫unsplash，下同）



四月感情最旺：獅子、天秤／愛注意：雙子、射手

獅子座（吉）（9/15-10/14）

木星脫離了土星，對獅子座的人來說，感情方面的感受如同解開了枷鎖，這是一個很好的時刻面對新戀情，彼此的矛頓也容易獲得解決，讓感情成長。

天秤座（吉）（10/15-11/14）

太陽、金星、水星、木星四星能量都匯集於戀情的位置，對天秤座的人來說是非常好的消息，意謂感情順利，不過還是要注意可能會有小口角或是愛鬥嘴的情況。

雙子座（吉中帶凶）（6/15-7/14)）

木星具擴張性的能量，能夠為雙子座的人帶來桃花運，不過受到火星的影響，感情方面變化多端，可能會陷入愛與不愛的糾結中，或是面臨情感轉移的掙扎。

射手座（凶）（2/15-1/14）

火星進入雙子座對射手座的人來說，很容易與另一半發生口角或是溝通不良的情況，你會感覺對方為何總是無法理解自己的想法，此時你需要冷靜一下，思考看看能否換個方式溝通。

▲吠陀占星4月愛情運勢，雙子、射手需注意。



四月財運最旺：巨蟹、水瓶／愛注意：摩羯、天蠍

巨蟹座（吉）（7/15-8/14）

木星與太陽來到好位置，明顯能夠讓巨蟹座在工作上擁有創造財富的好機會，善用水星的力量多與人交流溝通，能夠為你帶來更多的財富。

水瓶座（吉）（2/15-3/14）

四月對水瓶座來說財運通達，只要自己有想法能夠去實踐，都能夠為自己帶來財富，由於木星也剛進入水瓶座，建議在理財方面可以好好規劃一下。

摩羯座（吉中帶凶）（1/15-2/14）

代表好運的木星進入水瓶，也給摩羯座帶來增加財富的好機會，無奈火星卻同時對摩羯座產生相位。因此只能富貴險中求，需要理性判斷並且勇敢冒險，才能賺到錢。

天蠍座（凶）（11/15-12/14）

由於火星受到木星影響，對天蠍座的人而言，財富方面具有破壞性，這股能量容易讓天蠍座的人破財花大錢。

▲吠陀占星4月財運運勢。



作者簡介：

走紅於兩岸三地華人世界吠陀占星權威，並將吠陀占星、塔羅密碼跟紫微斗數結合為三合一運勢分析。