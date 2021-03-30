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亞瑟士「挺新疆棉」三分鐘熱度刪文了　台灣不甩風波發表新鞋

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記者鮑璿安／台北報導

運動品牌亞瑟士（ASICS）先前捲入新疆棉花風波，由於品牌大陸方在25日於微博表態繼續支持使用新疆棉花，掀起台灣網友炮火，不過事件竟然又有反轉，該篇挺新疆的貼文不僅已經消失無蹤，品牌日本總公司更在事後澄清此非官方立場，並且台灣仍選擇在今日同步全球發表新鞋款。

▲FILA、亞瑟士 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲亞瑟士25日在微博發表挺新疆棉花言論，現已刪文 。（圖／翻攝自微博）

亞瑟士25日在微博發表挺新疆棉花言論，「亞瑟士從原材料採購到生產，來自中國不同區域，包括新疆棉的採購。我們將繼續採購和支持新疆棉。始終堅持一個中國原則，堅決捍衛國家主權和領土完整。亞瑟士堅決反對一切抹黑和造謠中國的行徑。」不過該文隨後就被刪除，並且遭到日本總公司否認立場，據了解，台灣方面也會根據日本總部指示，顯然與大陸不同調。

▲亞瑟士 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲台灣在今日同步全球發表新鞋款 。（圖／品牌提供）

台灣更在今日同步全球發表新鞋款，競速跑鞋METASPEED Sky 和METASPEED Edge，並請到運動選手蘇鳳婷、鄧新詮、江彥綸等人實測演示，品牌總經理表示：「亞瑟士一直以來以產品為主，透過運動改善環境是不變的初衷。」此次針對步伐較大的跑者，METASPEED SKY擁有較厚的中底和5mm足跟差，創造了較強回彈性的跑鞋；而步伐較小的則可以選用METASPEED EDGE可以幫助跑者順暢轉換步伐，調整腳步頻率。

▲亞瑟士 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲METASPEED SKY擁有較厚的中底和5mm足跟差。（圖／品牌提供）

若非專業跑者，也有MAGIC SPEED鞋款，採用前腳掌碳纖維板加上GUIDESOLE嚮導式中底結構，後腳掌使用FLYTEFOAM BLAST彈力中底科技，結合輕量與緩衝的中底材質，價格比起METASPEED系列更好入手。

▲陳冠希臨時取消NIKE合作。（圖／翻攝自陳冠希IG）

▲陳冠希臨時取消NIKE合作。（圖／翻攝自陳冠希IG）

受到民眾關心的鞋款，還有陳冠希主理的潮牌CLOT與NIKE聯名之作「CLOT x NIKE AM1 KOD CHA」，該鞋就沒能順利發表，因遭到新疆棉花事件波及，除了相關宣傳海報上NIKE被默默消失，原定於3月底在台發售，現確定延後。

►陳冠希急切割NIKE！「聯名鞋神隱」　台灣證實了：延後發售

►大陸FILA使用新疆棉！　台灣急切割回應了：本地製造

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關鍵字：

亞瑟士, ASICS, 新疆, 棉花, 運動

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