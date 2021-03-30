fb ig video ETtoday search mobile

三宅一生集團兩大日系質感品牌登台！中性剪裁男、女生一起穿超好看

>

記者王則絲／台北報導

以日常休閒服裝為主的日系品牌ZUCCa以及tac:tac，在日本潮流圈中頗有名氣，同為A-net旗下日牌，而A-net則隸屬三宅一生集團。本次主角ZUCCa與tac:tac合體舉辦開幕前展覽記者會，帶領大家搶先一睹眾多日系質感服裝，並預告將於4月7日一同進駐台北微風信義。

▲ZUCCa、tac:tac登台。（圖／品牌提供）

▲ZUCCa、tac:tac舉辦開幕前展覽記者會。（圖／品牌提供）

ZUCCa由設計師小野塚秋良（Akira Onozuka）一手打造，品牌名稱也從他的名字縮寫而來，以日常生活實穿的男、女裝為主。

2021年春夏ZUCCa從實用功能性出發，講求輕盈的質地，維持簡約的同時融入如同手工藝品般的細節技法，像是在男、女裝中都能看見的粗編織服裝、華麗流蘇等設計。女裝多以寬鬆剪裁呈現，但是線條很俐落不軟爛，款式活潑也帶著些許現代感；男裝上剪裁合身卻不貼身，簡單的襯衫、日系風格寬版褲就能穿出好比例。

▲ZUCCa、tac:tac登台。（圖／品牌提供）

▲ZUCCa、tac:tac登台。（圖／記者王則絲攝）

▲ZUCCa、tac:tac登台。（圖／品牌提供）

▲ZUCCa 2021春夏男、女裝，有許多互相呼應的部分。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

另一品牌tac:tac較特別的地方在於其沒有區分男、女裝，服裝皆以中性剪裁為主，不論是男生、女生穿都合理，由設計師島瀨敬章（Takaaki Shimase）於2013年創立，品牌名稱取自時鐘聲響「Tic-Tac」。

▲ZUCCa、tac:tac登台。（圖／品牌提供）

▲tac:tac今年春夏以「制服」為靈感出發。（圖／品牌提供）

tac:tac在今年春夏以「制服」風格為主軸，推出「UN(I)FORM」系列，靈感來自學生、警察或站務員所穿的服裝，採用鮮明的色調包括海藍色、鵝黃色、亮白色、卡其色⋯⋯但同時也能看見猶如冬裝的深色外套，明明是春夏服裝，卻用「冬日的天空」當作形象主題，展現出品牌不受拘束的個性。

▲ZUCCa、tac:tac登台。（圖／品牌提供）

▲ZUCCa、tac:tac登台。（圖／品牌提供）

▲寬鬆的剪裁下並沒有分男、女裝，tac:tac全數服裝都是中性的。（圖／品牌提供）

ZUCCa男裝與tac:tac將於4月7日在台北微風信義開幕登場，ZUCCa女裝則將獨立於5月5日在台北微風南山開幕。

►「虱目魚包」一次愛掛幾個都行！DYCTEAM回收「牡蠣殼」做衣服超神奇

►蔡依林露川字腹肌帶貨GUCCI新包　韓國搶爆巨Q泰迪熊系列今天開賣！

關鍵字：

ZUCCa, tac:tac, 三宅一生, 日系品牌, 日本, 微風信義, 微風南山, 日牌

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

Apple AirPods Pro現省2000元！下殺5990元入手超划算

Apple AirPods Pro現省2000元！下殺5990元入手超划算

網：準到嚇人！日本爆紅數字測驗，憑直覺挑「0-9」測你的戀愛盲點

網：準到嚇人！日本爆紅數字測驗，憑直覺挑「0-9」測你的戀愛盲點

對家人最好的3大星座！愛家巨蟹才第二、Top 1責任心特別強

對家人最好的3大星座！愛家巨蟹才第二、Top 1責任心特別強

GUESS被踢爆仿冒「最火手袋」秒下架　連PRADA、DIOR也全都仿好仿滿 IKEA熱門「Let’s Go系列」又來了！　「輕旅行」行李箱、攜帶床墊2千元有找 容祖兒撞衫潤娥輸超慘！「公主裙穿上變災難」　網：以為差20歲 40歲張柏芝臉上零細紋、連毛孔都看不見　保養竟用這麼便宜的單品 徐玄為劇瘦成骨感身材！超嚴格減肥法公開　每天1小時有氧甩掉700大卡 Rosé懷裡的蒙面女竟是她！Lisa掰了妹妹頭　「露額頭計畫」近況曝光 大創姊妹牌根本平價版無印！質感餐具、生活小物通通百元有找

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面