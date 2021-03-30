三宅一生集團兩大日系質感品牌登台！中性剪裁男、女生一起穿超好看

記者王則絲／台北報導

以日常休閒服裝為主的日系品牌ZUCCa以及tac:tac，在日本潮流圈中頗有名氣，同為A-net旗下日牌，而A-net則隸屬三宅一生集團。本次主角ZUCCa與tac:tac合體舉辦開幕前展覽記者會，帶領大家搶先一睹眾多日系質感服裝，並預告將於4月7日一同進駐台北微風信義。

▲ZUCCa、tac:tac舉辦開幕前展覽記者會。（圖／品牌提供）



ZUCCa由設計師小野塚秋良（Akira Onozuka）一手打造，品牌名稱也從他的名字縮寫而來，以日常生活實穿的男、女裝為主。

2021年春夏ZUCCa從實用功能性出發，講求輕盈的質地，維持簡約的同時融入如同手工藝品般的細節技法，像是在男、女裝中都能看見的粗編織服裝、華麗流蘇等設計。女裝多以寬鬆剪裁呈現，但是線條很俐落不軟爛，款式活潑也帶著些許現代感；男裝上剪裁合身卻不貼身，簡單的襯衫、日系風格寬版褲就能穿出好比例。

▲ZUCCa 2021春夏男、女裝，有許多互相呼應的部分。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



另一品牌tac:tac較特別的地方在於其沒有區分男、女裝，服裝皆以中性剪裁為主，不論是男生、女生穿都合理，由設計師島瀨敬章（Takaaki Shimase）於2013年創立，品牌名稱取自時鐘聲響「Tic-Tac」。

▲tac:tac今年春夏以「制服」為靈感出發。（圖／品牌提供）



tac:tac在今年春夏以「制服」風格為主軸，推出「UN(I)FORM」系列，靈感來自學生、警察或站務員所穿的服裝，採用鮮明的色調包括海藍色、鵝黃色、亮白色、卡其色⋯⋯但同時也能看見猶如冬裝的深色外套，明明是春夏服裝，卻用「冬日的天空」當作形象主題，展現出品牌不受拘束的個性。

▲寬鬆的剪裁下並沒有分男、女裝，tac:tac全數服裝都是中性的。（圖／品牌提供）



ZUCCa男裝與tac:tac將於4月7日在台北微風信義開幕登場，ZUCCa女裝則將獨立於5月5日在台北微風南山開幕。

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