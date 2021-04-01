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39歲范冰冰零細紋　靠200元有找的「平價霜」養出逆齡膚質

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文／C編

范冰冰擁有白皙透亮的好肌膚，人人稱羨，只要她用過的保養品，並且在網路上推薦之後，都會賣到缺貨，可以說是超強帶貨王！其中來自澳洲的「Blackmores 維生素E乳霜」就是因為她的推薦，又被稱為「冰冰霜」，現在不需要等，直接在「Her和她」官網就可以買到現貨，3條原價2400元、特價590元，每條不到200元，美肌毫無負擔。

 ▲冰冰霜。（圖／Her）

▲澳洲Blackmores 維生素E乳霜3條，原價2400元、特價590元，點我購買。

已經39歲的范冰冰臉部肌膚光滑白皙，如同凝脂一樣，幾乎找不到一條細紋，對於保養她很有心得，不管是平價的保養品還是高級貨，她通通都會試用，並且在小紅書分享，吸引許多人關注。

 ▲Blackmores,冰冰霜,維生素E乳霜,乳霜,保養,范冰冰,。（圖／范冰冰微博）

▲范冰冰39歲照樣保養得超級好。（圖／范冰冰微博）

其中，這條來自澳洲的「Blackmores 維生素E乳霜」，就在她的推薦下一砲而紅，從此大賣、聲勢不減，甚至被網友直接稱為「冰冰霜」，因為用起來如同奶油一般絲滑，厚實的乳霜可以封存所有保養成分，滿滿的維生素E對於肌膚抗氧化效果特別好，隔天起床肌膚就像是水煮蛋一樣滑嫩。

 ▲范冰冰,冰冰霜,Blackmores,維生素E乳霜,乳霜,保養,Her和她。（圖／范冰冰微博、IG）

▲冰冰霜受到許多粉絲喜愛。（圖／IG）

不只適用於臉部，很多人更把它當作萬用霜，擦在手腳關節處等容易乾燥的部位，或是上妝之前先擦，讓妝容更服貼，一條可以用很久，而且滋潤、緊實的效果不錯，難怪在網路上爆紅，大受歡迎。

▲冰冰霜。（圖／Her） 

▲澳洲Blackmores 維生素E乳霜3條，原價2400元、特價590元，點我購買。

除了使用起來的效果超級好，更重要的是價格，購物網站「Her和她」優惠價格期間，「Blackmores 維生素E乳霜」3條，原價2400元、下殺只要590元，一條200元不到，一次多囤一些不怕用不完，只擔心搶不到貨。

關鍵字：

Blackmores, 冰冰霜, 維生素E乳霜, 乳霜, 保養, 范冰冰, Her, Her和她

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