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星乃珈琲店TOP3熱賣品項曝光　信義二店戶外區「像出國」

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▲星乃珈琲店信義二店。（圖／記者蔡惠如攝、星乃提供）

▲星乃珈琲店信義二店3月底開幕，有異國風情十足的戶外區。（圖／記者蔡惠如攝、星乃珈琲店提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

前年一開幕就成為南西商圈最高討論度的星乃珈琲店，於新光三越信義新天地A8館的二店，將在3／31正式登場，除了有日本店型才有的戶外座位區之外，還搶先獨賣最新季節新品「宇治抹茶芙蕾熱蛋糕」，官方也公開店內在台最熱賣的鹹甜點、飲料TOP3品項，想嚐鮮就從這些先下手！

▲星乃珈琲店信義二店。（圖／記者蔡惠如攝、星乃提供）

以復古華麗裝潢，還有主打舒芙蕾熱蛋糕的「星乃珈琲店HOSHINO COFFEE」，台灣二號店3／31在信義區正式開張，位置就在新光三越A8的二樓，因為有對外空橋區域，順勢打造超時髦的戶外區，搭配典雅低調的歐式裝潢，真的會讓人感到一秒到國外的氛圍。

▲星乃珈琲店信義二店。（圖／記者蔡惠如攝、星乃提供）

▲星乃珈琲店信義二店。（圖／記者蔡惠如攝、星乃提供）

▲星乃珈琲店信義二店。（圖／記者蔡惠如攝、星乃提供）

店家也公開首店開幕至今銷售的熱門品項，鹹食銷量第一至三名依序為「舒芙蕾歐姆蛋焗飯」、「奶油茄汁義大利麵」、「星乃義大利麵」或「季節什蔬歐姆牛肉咖哩」；甜點一至三名則依序為「栗子舒芙蕾熱蛋糕」、「窯烤舒芙蕾熱蛋糕」與季節甜品；飲品前三名分別是「熱星乃精選咖啡」、「抹茶拿鐵」、「咖啡拿鐵」。

▲星乃珈琲店信義二店。（圖／記者蔡惠如攝、星乃提供）

星乃珈琲店表示，預計今年底前會在台灣開設第三家店，目前仍暫定在雙北區域，但之後展店計畫將會前進中南部，首間店於南西商圈表現不錯，一年業績可達到4000萬元，針對信義二店也推出搶先開賣旗下季節新品「宇治抹茶芙蕾熱蛋糕」，4／1至4／5開幕首五天，前20組來店民眾點飲品就送招牌「窯烤舒芙蕾熱蛋糕」，消費滿888元送限量「LOGO帆布小包」。

▲星乃珈琲店信義二店。（圖／記者蔡惠如攝、星乃提供）

▲信義二店首賣「宇治抹茶芙蕾熱蛋糕」。

而以精緻涮涮鍋打出名號的橘色餐飲集團，旗下首間網美早午餐店「M One Cafe」，也即將在4月初在新光三越信義新天地A11 3樓正式開幕，主打豐富早午餐點，還有帶點時髦的美式裝潢，也會有讓人在紐約遊玩的錯覺，班尼迪克蛋很有上城區的風格，慵懶的當一天貴婦也很可以。米其林星廚林明健旗下手工酥塔品牌TART TAIPEI，也A11正式登場。

▲百貨網美新店。（圖／翻攝各業者官方粉絲團、新光三越、京站提供）

▲美式早午餐M One Cafe，吸引許多名人前去光顧。

關鍵字：

星乃珈琲店, 新光三越, A8, 信義二店

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