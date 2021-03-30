辣翻！徐若瑄大曬「川字肌」，逆天曲線逼哭地方媽媽

▲徐若瑄身材太逼人，是女生們的楷模。（圖／翻攝自FB/徐若瑄VivianHsu，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

ViVian徐若瑄日前結束隔離，出關後就開始為了唱片緊鑼密鼓宣傳，今（30日）在臉書曬出一張腹肌照片，辣翻大家眼睛，完全看不出46歲的她，狀態顧得超好，她更對自己喊話：我很知足，但我永遠不會滿足，這樣才有前進的動力。

有「鋼鐵V」之稱的徐若瑄，日前歡度46歲生日，外貌身材完全超凍齡，但她卻不因此感到滿足，期許自己好還要更好，今天在臉書曬出的工作花絮照，照片上的川字肌清晰可見，網友看了狂讚：「太辣了！」「線條好美呀！」

▲大港開唱大露美腿，讓人直呼不科學。

女生過了30歲代謝力下降，想要成功甩肉得靠堅強毅力，她曾分享工作需要瘦身時，晚上6點後就部會再吃碳水化合物，像是含糖飲料、白米飯、麵包等都要避免，晚餐要在8點前吃完，逼自己早早上床睡覺，力抗美食誘惑。

若是真的受不了很想要吃零嘴的時候，她建議可以吃幾顆沒有調味的堅果，如果真的忍不住吃澱粉，那就吃一口。她呼籲想要減重可以呼朋引伴一起，共同訂下瘦身目標，這樣比較不會孤單。

她提到，減肥其實不一定是為了誰，主要是為了自己的健康，為了能穿更多漂亮的衣服，當瘦身有成效時，看著自己的線條也會很開心，當身體變輕盈後，精神狀態也會變得更好。

除了飲食控制，平時也會做肌力訓練，幫助提高身體代謝力，幫助燃燒體內脂肪，一周也會安排一堂瑜珈舒展，重訓和瑜珈雙管齊下，幫助維持高標好身材。