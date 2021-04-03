這支按摩槍也太美！激殺價6600元→2999元！隨身攜帶趕走痠痛

文／C編

現代人常常都會有肌肉痠痛的困擾，若是沒有好好按摩舒壓，長時間就會造成肌肉非常緊繃的狀態，因此，購物網站「Her和她」推出「輝葉 miniV美型口袋按摩槍HY-10599」，原價6600元、特價2999元，隨時隨地都可以按摩舒壓，解決肌肉痠痛的困擾，而且外型相當美觀，顛覆對按摩器的想像。

▲輝葉 miniV美型口袋按摩槍HY-10599，原價6600元、特價2999元，點我購買。



上班族久坐，經常維持一個姿勢都不動，長時間下來就會造成肌肉痠痛等不適症狀，或是在高劇烈的運動過後，也會因為乳酸堆積，出現肌肉痠痛，這時候就要透過按摩把緊繃的肌肉放鬆開，才能改善不舒服。

▲輝葉按摩槍小巧又美觀。



輝葉推出的miniV美型口袋按摩槍，採用2021年式最新無刷馬達，雖然機身看起來小小的，但卻可以提供強大的力量，共有4段變速，從最輕到最重的力道，能夠按照肌肉的狀態進行調整，搭配5款按摩頭，可以針對不同的肌肉群進行按壓。

▲輝葉按摩槍總共有5款按摩頭可以更換。



像是圓頭就適合按摩大肌肉群、扁平頭適合個肌肉部位的放鬆、錐形頭衝擊深層組織、U型頭是用小腿手臂等部位、還有精油按摩頭，可以幫助每一吋肌膚吸收精油，達到舒緩放鬆的效果，使用設計上非常客製化。

▲輝葉按摩槍，USB就可以直接充電。



吸睛的外型以珊瑚粉、迷霧黑、松林綠搭配玫瑰金色鑲邊，簡約的設計看起來美型又輕巧，重量350g，女生用也能夠輕鬆上手，Micro USB X 行動電源快速充電，走到哪裡就可以按到哪裡，加上20分鐘安全定時，方便又實用。

▲輝葉 miniV美型口袋按摩槍HY-10599，原價6600元、特價2999元，點我購買。



「Her和她」推出「輝葉 miniV美型口袋按摩槍HY-10599」，原價6600元、特價2999元，在家就可以輕鬆舒壓，省下到外面按摩的錢，方便又實惠，絕對是喜歡按摩的你必備單品。