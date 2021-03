日系品牌第一顆氣墊粉餅使用起來很遮瑕　半霧面材質蓋細紋超厲害

記者李薇/台北報導

春夏就是粉底更換的季節,最近像是ADDICTION、MAKE UP FOR EVER、東森自然美都推出了專屬於春夏的底妝單品,輕透的質地非常適合黏膩的季節使用,使用起來非常乾爽、霧面,讓人用起來相當舒適、清爽。

1.ADDICTION 完美癮耀顏粉餅

ADDICTION全新推出的完美癮耀顏粉餅,是品牌第一顆的氣墊粉餅,輕拍到臉上打造出半霧面的質地,展現出細緻又有遮瑕度的妝容效果,一顆就可以完成整個全臉妝容效果,而且一點都不會黏膩,讓人覺得相當輕爽舒適。

2.MAKE UP FOR EVER 水肌光粉底液

可以打造自然水感的肌膚妝效,94%天然成分,裡面添加白牡丹萃取、78%綠茶水、維他命E、甘油等成分,可以幫助肌膚打造出服貼的妝容,24小時完美控油,算是相當輕透,卻又可以維持長時間妝效的單品。

3.THREE 柔光極致晶透粉凝霜

使用同系列的粧前乳賦予肌膚清爽及充滿彈力的質感,使肌膚如晴空般,明亮自然的粉底液。半透明纖維狀的植物由來全新成分「柔光纖維」,彷如成為肌膚一部分般形成「纖維密網」,撫去肌膚凹凸紋理,再度喚醒柔軟澎潤的活力肌膚,一掃因為暗沉導致的惱人肌膚問題,長效維持感受不到毛孔的純淨透明妝感。

4.東森自然美 超氣場霧絨光感氣墊粉餅



超氣場霧絨光感氣墊粉餅擁有超強遮瑕,自然均亮,零破綻細緻遮瑕,輕盈薄透,空氣感密集氣墊,絲滑礦物粉體,加上極致保濕的CC水感配方,完美水潤超持妝,輕拍上肌膚一點都不會有氣墊粉餅的黏膩,乾爽又輕盈。

