日系品牌第一顆氣墊粉餅使用起來很遮瑕　半霧面材質蓋細紋超厲害

記者李薇／台北報導

春夏就是粉底更換的季節，最近像是ADDICTION、MAKE UP FOR EVER、東森自然美都推出了專屬於春夏的底妝單品，輕透的質地非常適合黏膩的季節使用，使用起來非常乾爽、霧面，讓人用起來相當舒適、清爽。

1.ADDICTION 完美癮耀顏粉餅

ADDICTION全新推出的完美癮耀顏粉餅，是品牌第一顆的氣墊粉餅，輕拍到臉上打造出半霧面的質地，展現出細緻又有遮瑕度的妝容效果，一顆就可以完成整個全臉妝容效果，而且一點都不會黏膩，讓人覺得相當輕爽舒適。

2.MAKE UP FOR EVER 水肌光粉底液

可以打造自然水感的肌膚妝效，94%天然成分，裡面添加白牡丹萃取、78%綠茶水、維他命E、甘油等成分，可以幫助肌膚打造出服貼的妝容，24小時完美控油，算是相當輕透，卻又可以維持長時間妝效的單品。

3.THREE 柔光極致晶透粉凝霜

使用同系列的粧前乳賦予肌膚清爽及充滿彈力的質感，使肌膚如晴空般，明亮自然的粉底液。半透明纖維狀的植物由來全新成分「柔光纖維」，彷如成為肌膚一部分般形成「纖維密網」，撫去肌膚凹凸紋理，再度喚醒柔軟澎潤的活力肌膚，一掃因為暗沉導致的惱人肌膚問題，長效維持感受不到毛孔的純淨透明妝感。

4.東森自然美 超氣場霧絨光感氣墊粉餅



超氣場霧絨光感氣墊粉餅擁有超強遮瑕，自然均亮，零破綻細緻遮瑕，輕盈薄透，空氣感密集氣墊，絲滑礦物粉體，加上極致保濕的CC水感配方，完美水潤超持妝，輕拍上肌膚一點都不會有氣墊粉餅的黏膩，乾爽又輕盈。

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