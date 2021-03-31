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台灣之光！嘻哈歌手陳嫺靜驚現GUCCI官方IG　靠「怪」走出國際

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記者王則絲／台北報導

說到台灣嘻哈歌手陳嫺靜，腦中就會浮現她魔性的嗓音與音樂，雖然她走的不是主流的流行歌路線，但是在獨立音樂圈相當有名氣，而這位年僅22歲的可愛少女，竟無預警出現在了國際知名品牌GUCCI的官方IG上！原來陳嫺靜是為《PERFECT》創刊號雜誌拍攝封面，藉由這組怪誕氛圍的大片成功走出國際。

陳嫺靜自2018年推出《有人責備我們不夠深入》、《輕輕》⋯⋯等歌曲後漸漸崛起，以嘻哈饒舌風格為主，在音樂平台上大放異彩，連其他知名歌手Leo王、陳珊妮、青峰⋯⋯都曾經公開表示是她的粉絲，在獨立音樂圈子很有人氣。

時尚雜誌《PERFECT》其實是由GUCCI幕後出資創立而成，近日陳嫺靜接獲GUCCI創意總監Alessandro Michele與知名音樂製作人Steve Mackey邀請，與其他來自各國的音樂人一同進行拍攝計畫，總共11位歌手、11個故事，並將他們的創作演出錄製成黑膠唱片與雜誌一同發行，其中陳嫺靜更挑大樑擔任創刊號的封面人物，完全可說是台灣之光。

大片中陳嫺靜穿著GUCCI紅色花朵洋裝，將短捲髮染上不對稱的一搓搓金髮，雖然陳嫺靜鮮少面對鏡頭，但是在知名攝影師鍾靈操刀的畫面裡，成功醞釀出時髦與藝術感，用怪誕、詭異的風格凸顯她本身就有些「怪怪」的個性，很有她的個人特色，GUCCI官方IG更為此發了一篇以陳嫺靜為首圖的貼文介紹，讓陳嫺靜成為登上GUCCI官方的第一位台灣嘻哈歌手。

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關鍵字：

嘻哈, 饒舌, 陳嫺靜, 台灣之光, GUCCI, PERFECT, 雜誌

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