蔡依珊貪吃罪惡食物找快樂　三招維持辣媽身材

▲蔡依珊維持穠纖合度的身材，飲食與運動雙管齊下。（圖／卡地亞提供）



記者陳雅韻／台北報導

蔡依珊與連勝文結婚14年，育有2子，她始終保持穠纖合度的身材，每回公開亮相也展現自信光芒，她的秘訣除了運動，原來飲食習慣也有獨門絕招，竟然是「先吃健康的，再吃不健康食物」，因為吸收了營養食物，不健康的食物就會少吃一點，同時又獲得滿足感。



▲蔡依珊盡量在家煮飯，義大利麵與自製咖哩都難不倒她。

盡量在家下廚

身為紅豆食府千金，蔡依珊也傳承好廚藝，經常在家下廚讓家人吃得美味又健康，她曾經因擔心超市賣的咖哩塊含反式脂肪，乾脆自己動手做，加了蘋果、洋蔥、大蒜、薑、印度咖哩粉做成的咖哩塊，讓小孩吃得安心，她覺得再累也值得了。

▲蔡依珊透露偶爾也想放縱一下享受美食。（圖／翻攝pattytsai13 IG，以下同）



罪惡食物前先吃健康食物

蔡依珊招認自己愛吃罪惡食物，包括鹹酥雞、雞塊、燒烤 泡麵、漢堡與洋芋片等零食，她說：「光吃不健康的精神會很差，但只吃健康的讓自己很不快樂，所以我會先吃營養食物，等吸收了不健康的也會少吃一點。」她透露出席活動前，她會先喝了胡蘿蔔蘋果汁、蔬菜湯，再敷上面膜、上妝，裡外都顧好。

▲蔡依珊（後排右二）曾與昆凌、周杰倫、曾馨瑩一起打籃球。





▲蔡依珊每天保持運動習慣，讓精神更好。

運動一定要出汗

因為當了老闆，蔡依珊更督促自己運動，因為精神與心情都會變得比較好，她的運動原則一定要流汗排毒，每天至少半小時有氧運動，包括快走、使用滑步機都是簡單又方便的運動，近期她也固定每周一次找教練做重訓，偶爾與朋友相約打籃球或游泳，讓身心獲得平衡。