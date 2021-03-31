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拍賣史上最大的豔彩紫粉紅鑽現蹤！　估價飆破7億元

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▲▼ 蘇富比與佳士得春拍珠寶 。（圖/公關照）

▲佳士得將於香港春拍端出15.81克拉The Sakura Diamond1豔彩紫粉紅色、內無瑕TYPE llA鑽石戒指，估價約7億1300萬元起。（圖／佳士得提供）
 

記者陳雅韻／台北報導

頂級大克拉美鑽深受收藏家追捧，國際拍賣行佳士得（CHRISTIE’S）與蘇富比（SOTHEBY’S）即將登場的香港春季拍賣會，不約而同端出稀世美鑽搶話題。佳士得呈獻拍賣史上最大的豔彩紫粉紅鑽The Sakura Diamond，重達15.81克拉、淨度IF內部無瑕，更難得的是屬於最純淨透亮的Type IIa等級，目前估價約7億元1300萬元起，有機會標出新天價。

佳士得將於5月23日登場的香港瑰麗珠寶拍賣，靠這顆顏色以日文櫻花命名的The Sakura Diamond吸引不少目光，因為粉紅鑽本屬難得，根據GIA報告指出，每1,400 顆天然粉色鑽石中，僅有4%能達到「豔彩」（Fancy Vivid）級別，而鑽石中少於2%是不含氮元素的Type IIa等級，更顯此粉紅鑽的珍貴，佳士得5月1日將在台舉辦預展，台灣藏家有機會親睹其風采。

▲▼ 蘇富比與佳士得春拍珠寶 。（圖/公關照）

▲蘇富比香港春拍主打卡地亞配白水晶手鐲，鑲有63.66克拉D色內部無瑕鑽石，估價約1億4660萬元起。（圖／蘇富比提供）
 

4月20日舉辦的香港蘇富比瑰麗珠寶拍賣，焦點落在卡地亞（Cartier）L’Odyssée de Cartier系列的鑽石配白水晶手鐲，卡地亞是率先以白水晶製作珠寶的先驅，此拍品鑲嵌一顆63.66克拉D色、內部無瑕鑽石，重量級鑽石坐鎮，身價同樣上看億元。

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關鍵字：

佳士得, 蘇富比, 鑽石

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