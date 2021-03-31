女孩快筆記！營養師曝「4類食物」多吃，私密處飄天然香

▲吃對東西，幫助私密處散發天然香。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

研究顯示，當季節變化時，私密處容易變得敏感不適，女生在意的私密處異味往往這時會特別明顯，坊間謠傳吃鳳梨會變香其實有道理，營養師高敏敏表示，鳳梨富含維他命C能幫助維持陰道弱酸環境，她更進一步分享，4類食物多吃，讓私密處散發天然香。

#鳳梨、芭樂、奇異果

富含豐富維他命C，能幫助促進黏膜防護力，使陰道維持健康弱酸性環境。近來鳳梨盛產，維他命C又高於蘋果，唯獨糖分高，想減重的話記得不要吃過量。

#蔓越莓、藍莓

蔓越莓和藍莓，內含前花青素，對細菌有抗沾黏能力，使細菌不容易附著。





#優酪乳、優格

優酪乳和優格中的好菌，能夠幫助私密處維持弱酸性環境，能夠抑制壞菌滋生。

#毛豆、黃豆、黑豆

毛豆、黃豆和黑豆，含有天然賀爾蒙，幫助滋潤私密處。

除了以上四類食物，記得要多喝水，每天最少喝1500-2000cc的水，就能多上廁所，就會使病菌排出，進而降低感染機率。

生活習慣方面，少菸酒和重口味食物，它們會改變陰道PH值，使得黏膜防護力降低，細菌一增多，異味就跑出來了。此外吃太多肉類也會使體味加重，私密處細菌大增，最後記得不要熬夜，睡眠不足會使身體免疫力降低，容易增加陰道感染和復發的機率。

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