7款「小黑皮夾」特搜！3萬元有找入手CHANEL　萬世經典還有這些

記者王蓁蓁 / 綜合報導 圖 / 翻攝品牌官網

著迷於時下最夯的「小廢包」中，卻總是要擔心放不進皮夾？《ET FASHION》為女孩們特搜經典不敗，同時又耐髒的小黑皮夾，從CHANEL、DIOR、LV、GUCCI.....等，3萬元內就能輕鬆入手精緻短夾，體積小一點都不「廢」，鈔票夾層、卡夾、零錢一次收納，兼具實用性，快找出你的命定錢包吧！

DIOR

▲DIOR CARO 藤格紋圖案柔軟小牛皮夾，NT$22,000。

簡直就像近期被Jisoo、秀智等女星背夯的DIOR Caro手袋縮小版，柔軟的黑色小牛皮，搭配絕美的Cannage虅格紋縫線，中央復古金的「CD」標誌，增添小包整體奢華質感，內部間隔出的5個隔層提升實用性，綴有金屬環圈，除了當成零錢包，也可以搭配系列肩帶，或是裝飾在其他包款上，用途多樣。

CELINE

▲CELINE TRIMPHHE小羊皮翻蓋錢包，NT$ 21,500。

當所有人都把焦點放在凱旋門老花包上時，CELINE的黑色小羊皮短夾正低調地引人注意，極簡輪廓，只在中央綴上凱旋門金屬浮雕鎖扣，展現品牌的優雅，除了卡夾、鈔票層，還有化身成信封模樣的零錢收納空間，實用性不容忽視。

GUCCI

▲GUCCI Jackie 1961小黑皮夾。

GUCCI小黑皮夾取經自賈姬包Jackie 1961系列，金色活塞鎖扣細節，順間噴發奢華質感，綴於光滑的黑色皮革短夾中央，令包款簡約中仍不失優雅的復古調性，卡片、鈔票、零錢也各有收納之處，相當方便。

SAINT LAURENT

▲SAINT LAURENT 信封短夾。

SAINT LAURENT貫徹一如往常的精緻奢華，以兩種幾何車縫斜紋打造包身，搭配經典的YSL標誌，將零錢袋藏於包款內側，卡夾層、鈔票間隔，短夾後方也另外隔出夾層，將小包空間發揮得淋漓盡致，一點都不用擔心「廢」。

CHANEL

▲CHANEL雙C logo小型口蓋皮夾，NT$ 28,800。

標誌性的黑色雙C logo低調藏於同色系的短夾，在率性的方形輪廓中徹底極簡，菱格縫斜紋展現CHANEL具有象徵性的經典輪廓，採用荔枝皮打造，耐刮又不失優雅，實用空間同樣經得起考驗。

LOUIS VUITTON

▲LOCKMINI 錢包，NT$21,400。

以柔軟的小牛皮打造，號稱是LV有史以來最小型的錢包，適合著迷於裝不下什麼東西的「小廢包」的女孩們，實用性仍舊不容小覷，風琴式的零錢格、卡夾層、以及鈔票區域，銀色的LV logo標誌低調展現短夾質感。



FENDI

▲F is Fendi 三摺疊皮夾，NT$ 15,500。

FENDI在信封輪廓的小牛皮短夾中央，顯眼地飾上復古金色的FENDI標誌，在簡約中奢華依舊，看似小巧的三折模樣，同樣含有內層放置鈔票、以及隱藏式卡夾層，輕輕掀開金色的FENDI logo暗扣，即可將零錢全丟進去。

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