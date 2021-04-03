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「全球最美」林珍娜撞衫吳謹言輸了！　凸肚現形火辣比例失蹤

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▲吳謹言、林珍娜 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲《延禧攻略》女星吳謹言撞衫「全球最美臉蛋」韓星林珍娜 。（圖／翻攝自微博、IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

南韓女星林珍娜（NANA）有「全球最美臉蛋」稱號，深邃五官擄獲眾多粉絲，近期她在IG PO出美照，頂著溫柔長捲髮，身穿白色針織套裝出鏡。不過隨後竟與演出《延禧攻略》走紅的大陸女星吳謹言撞衫了，且吳謹言一頭短髮將俐落褲裝演繹得很美，更有網友直言：「NANA輸了」。

▲吳謹言、林珍娜 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲林珍娜搶在2月底就演繹了FENDI針織白色西裝外套 。（圖／翻攝自IG）

「全球最美臉蛋」之稱的女星林珍娜成為各大精品寵兒，搶在2月底就演繹了FENDI針織白色西裝外套，她一頭亮眼金髮，藏不住精緻臉孔，雪白肌膚與西裝完美相襯，將西裝演繹得相當率性，不過或許是拍照姿勢出錯，讓小腹感覺微微凸出，與過往的火辣身材有差距。

▲吳謹言、林珍娜 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲吳謹言、林珍娜 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲吳謹言選擇了短版背心與高腰褲創造極佳的視覺比例。（圖／翻攝自微博）

而3月底大陸女星吳謹言出席費加羅風尚盛典時，捨棄了裙裝改穿褲裝步上紅毯，順勢成為全場焦點。雖與「最美臉蛋」林珍娜撞衫，卻成功穿出不同效果，身高165cm的吳謹言不僅沒被oversize西裝外套埋沒，選擇了短版背心與高腰褲創造極佳的視覺比例，更是悄悄拉長了線條，加上俐落短髮點綴，相較於林珍娜而言更適合該套造型，畫面曝光後也引起網友討論，不少人認為「吳謹言贏了」、「吳謹言短髮很適合」、「林珍娜穿起來感覺身材沒那麼好。」

關鍵字：

吳謹言, 延禧攻略, FENDI, 林珍娜, NANA

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