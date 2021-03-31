潮爆！GU和高橋盾超帥聯名驚現米奇　NIGO為JINS設計墨鏡千元可入手

▲GU X UNDERCOVER聯名系列將於4月9日開賣。（圖／品牌提供）

記者王則絲／台北報導

日系品牌GU近日宣布將與日本潮牌UNDERCOVER攜手帶來聯名系列，全系列390元起，其中還驚現米奇、小飛象、壞女巫等迪士尼角色的身影，三方聯名的單品更是必搶。眼鏡品牌JINS則是邀請到潮流界超大咖的NIGO負責監修，合作推出新墨鏡品牌「JINS & SUN」，最低價鏡款竟只要1,480元就能入手NIGO，潮粉必須收藏！

▲「GU X UNDERCOVER」系列推出包括男、女裝、居家服、包款、鞋款以及口罩等配件。（圖／品牌提供）

由高橋盾（Jun Takahashi）所主理的UNDERCOVER在聯名經驗上很豐富，每每都能吸引潮人的目光，這次與GU展開合作，「GU X UNDERCOVER」系列推出包括男、女裝、居家服、包款、鞋款以及口罩等配件，將於4月9日與日本同步開賣。

▲男裝皮鞋相當簡約百搭，女裝的高跟涼鞋則是夏日必備單品；包款部分則有可愛的愛心小包、機能型的多功能小掛包。（圖／品牌提供）

「GU X UNDERCOVER」聯名以「FREEDOM/NIOSE」為關鍵字，將UNDERCOVER的世界觀帶入GU，傳達自由穿搭的理念，女裝上可看見少女風的蝴蝶結、印花洋裝或是工裝風套裝，男裝則更著重街頭韻味，迷彩軍裝、皮外套、教練外套等單品都帥氣爆棚。系列中也能發現些許迪士尼角色的加入，形成三方聯名，讓本次聯名變得更加豐富，尤其不能錯過童話風的女生透視襪、骷髏毒蘋果單品。

▲有迪士尼元素的睡衣、襪子、手機殼⋯⋯等小物也是必收。（圖／品牌提供）

同樣來自日本的眼鏡品牌JINS，在台灣因其多樣流行鏡款與快速取件的特色而火紅。JINS最近也與潮流圈大咖掛上鉤，找來了Human Made主理人NIGO擔任監修，一同合作推出全新墨鏡品牌「JINS & SUN」。

▲JINS邀請NIGO擔任監修，一同合作推出新墨鏡品牌JINS & SUN。（圖／NIGO）

新品牌以「EVERYDAY EYE WEAR」為主軸概念，一開始就一氣呵成，推出五大系列，33種框型、76件單品，「LAUNCH」系列致敬NIGO過去的創作，也是戴起來「最NIGO」的鏡款，其他則還包括了飛行員墨鏡樣式的MODERN系列，以及其中最平價的POP系列細框墨鏡，全系列價格約1,480元～2,480元之間，於4月1日正式開賣。

▲其中「LAUNCH」系列鏡框再現NIGO過往作品。（圖／JINS）

▲JINS&SUN MODERN系列墨鏡1,980元起。（圖／JINS）

▲JINS&SUN POP系列墨鏡1,480元起。（圖／品牌提供）

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