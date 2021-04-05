《上流戰爭》朱碩景仙女畫報曝光！換清純洋裝認不出　網：美翻

▲韓劇《Penthouse上流戰爭》熱播，女星韓智賢將「朱碩景」的惡女形象演得恰到好處 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

韓劇《Penthouse上流戰爭》第二季已經完結，收視不斷創新高，也讓劇中演員爆紅，其中飾演「朱碩景」的女星韓智賢將大小姐形象演得恰到好處，戲外她也接下了雜誌封面拍攝，跳脫劇中的惡女包袱，而是換上頗具仙氣的洋裝擺拍，讓粉絲見識到與眾不同的一面，直呼：「朱碩景脾氣好一點根本是仙女。」

25歲女星韓智賢因出演《Penthouse上流戰爭》「朱碩景」一角聲名大噪，近期更出鏡南韓雜誌封面拍攝，畫面中她一頭俐落短髮露出精緻臉孔，不改招牌的大小姐厭世臉形象，散發濃厚的時尚氣息，更身穿了氣質的抓皺套裝，比起劇中的高中生身份更顯成熟不少，十分抓人眼球。換個造型，韓智賢改以全身出鏡，頗具設計感的白色洋裝完美遊走高挑身材，仔細看四肢相當纖細，加上巴掌臉蛋襯托，彰顯不同於劇中的溫柔美感。

其實韓智賢不僅成功登上封面，也升格了美妝品牌代言人，連帶宣傳照一併曝光，她以清新的包頭造型出鏡，身穿透視上衣與背心疊搭，將小女人的成熟韻味詮釋得巧妙，並且近距離拍攝下，膚質依舊白皙透光，讓人視線難以抽離，更引起網友一面倒驚呼：「難怪討厭不了朱碩景，因為太美了」、「不發脾氣根本仙女」、「韓智賢仙氣滿滿。」