蔡依林搶穿「洞洞裝」尺度全開　秀真實40歲身材，網：20歲少女

記者王則絲／台北報導

天后蔡依林在演唱會開演之前，搶先釋出了一組雜誌大片，當作前菜來慰勞辛苦搶票的粉絲們，這次為雜誌《紅秀GRAZIA》拍攝畫報，蔡依林再度尺度大開，穿上最近火紅的「洞洞裝」大秀「40歲身材」，在各種凹曲身體的姿勢下一點肉都沒有擠出，讓粉絲們各個驚呼：「有20歲少女感」、「每一張都好強！」

蔡依林近期話題很多，除了四月演唱會超過5萬張門票5分鐘內完售，還有新疆棉事件導致與代言品牌的爭議，頗常登上版面。

這次蔡依林登上時尚雜誌《紅秀》擔任封面人物，拍攝一組奇幻風格的華麗大片，其中封面這套「洞洞裝」造型是否覺得似曾相識？沒錯，韓女星泫雅、英國歌手杜娃黎波（Dua Lipa）、日本超模水原希子⋯⋯等人早已演繹過一輪，傳說中超難駕馭的服裝，蔡依林也不落人後，現身示範。

這套來自設計師品牌RUI ZHOU的「洞洞裝」在全身到處開滿洞，毫無修飾效果可言，在各種凹曲身體的姿勢下，蔡依林身上依然沒有擠出任何一點肉，精實體態超驚人，雖然裡頭有搭配膚色襯衣防走光，但傲人上圍依然呼之欲出，相當性感，粉絲們看得很滿足，紛紛驚呼：「美哭」、「這真的是40歲的身材嗎？」、「到底為什麼可以完全沒肉擠出來」、「有一種20歲的少女感！」

除了最搶眼的洞洞裝，蔡依林也嘗試許多套前衛造型，包括佈滿海洋生物的緊身衣、巴黎世家的寬大黑色外套，手上的藍色指甲搭配如生物觸手的立體設計也超搶眼，眼妝部分亦相當有巧思，並藉由代言品牌寶格麗的手袋與珠寶於多套造型中起到點綴作用。

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