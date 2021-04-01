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麥當勞「極黑快閃店」來台！　全球獨家薯條盒、冷飲杯黑魂爆棚

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▲詹朴 。（圖／品牌提供）

▲台灣設計師詹朴同名品牌 APUJAN 再度與麥當勞合作，超質感極黑浪潮回歸。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

台灣設計師詹朴同名品牌 APUJAN 多次與麥當勞合作都掀起打卡潮，此次終於帶著最新「All in Black 極黑浪潮」主題回歸了，注入超有童趣感的墨繪星空，推出全球獨家限定極黑薯條盒、極黑八號紙袋與極黑冷飲杯三款包裝，還開了限定「 極黑快閃店」，趁著下班快來搶吃一波！

▲詹朴 。（圖／品牌提供）

▲詹朴 。（圖／品牌提供）

▲詹朴重新演繹「All in Black 極黑浪潮」主題 。（圖／品牌提供）

APUJAN 再度與麥當勞合作，重新演繹「All in Black 極黑浪潮」主題，全新產品「地中海辣鷄黑堡」聯名包裝視覺，針對暗黑控最愛的質感黑色系做改變，連漢堡都可以很潮，另有全球獨家限定的極黑薯條盒、極黑八號紙袋與極黑冷飲杯三款包裝，則於林森二餐廳提供。

▲詹朴 。（圖／品牌提供）

▲詹朴 。（圖／品牌提供）

▲雲朵、月亮、星星元素注入其中超夢幻 。（圖／品牌提供）

此次聯名將品牌時裝常見的雲朵、月亮、星星、恐龍骨骸、太空船、鑰匙、紙飛機與森林元素，穿插呼應漢堡、起司、薯條、冷飲餐點輪廓的紅黃圓點、墨流、線條、冰塊剪影，融入黑色系包裝中，加上生動的色彩筆筆觸，一件件都好似藝術品，奇幻又具有東方神秘色彩。

▲詹朴 。（圖／品牌提供）

▲林森二餐廳「 極黑快閃店」快閃台北 。（圖／品牌提供）

這樣還不夠看，詹朴更將科幻主題場景搬進麥當勞，開設了限定的「 極黑快閃店」，將其打造成黑色太空站，像是隨處可見的飛船、月球、人造衛星、星球、螢幕、翼手龍等角色散落在不同角度的夜空中，各個場景都能拍照打卡，趣味十足。

▲海綿寶寶 。（圖／品牌提供）

▲海綿寶寶 。（圖／品牌提供）

▲「New Era X海綿寶寶」系列將於4月9日登場 。（圖／品牌提供）

另一樣備受矚目的聯名就屬「New Era X海綿寶寶」系列，不僅推出了專屬大人系的醜萌搞怪9FIFTY與9FORTY UNST帽款，上頭繪製了海綿寶寶口水流滿地的樣子，簡直超浮誇，還有佈滿血絲的SB縮寫（SpongeBob）刺繡增添細膩程度。9FORTY帽款將海綿寶寶經典黃皮膚塗上黑白色彩，散發簡約風格，側面New Era字樣也使用卡通專屬字體，頗具收藏價值。

關鍵字：

麥當勞, 詹朴, APUJAN , 聯名

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