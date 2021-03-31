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男生請注意！日網票選「女生最討厭約會地點Top 4」，讓人猜不透

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▲▼日網票選「女生最討厭約會地點Top 4」 。（圖／翻攝自tbs）

▲第一次約會的地點非常重要，搞砸絕對說掰掰。（圖／翻攝自TBS SPARKLE、Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

連假即將到來，是否規劃好和心儀另一半出去約會呢？對友達以上、戀人未滿的男女來說，約會地點和行程非常重要，氣氛不錯才會有再一起的可能。日本網站《My Navi Woman》發起調查，讓女生挑選最討厭約會地點Top4，結果卻出乎意料，一起來看看！

結果出爐，女生最討厭約會地點完全跌破大家眼鏡，像是高級餐廳、遊樂園通通榜上有名，男生快來仔細看，千萬別踩雷了呢！

▲▼日網票選「女生最討厭約會地點Top 4」 。（圖／unsplash）

第4名 KTV

一起去KTV雖然很有趣，但是才剛開始約會真的無法在對方面前開口唱歌，只想負責聽歌，畢竟總想在對方面前保持可愛的一面，太緊張容易失常走音，容易留下不好印象。

▲▼日網票選「女生最討厭約會地點Top 4」 。（圖／unsplash）

第3名 遊樂場

假日去遊樂場排隊等候時間都很長，天氣一熱容易脫妝不說，如果沒話題的話也會很尷尬，很多男生都以女生很愛去遊樂園約會，其實真的不一定。

▲▼日網票選「女生最討厭約會地點Top 4」 。（圖／unsplash）

第2名 高級餐廳

雖然說在高級餐廳中約會很夢幻，但第一次約會來這種地方容易感到不自在，擔心會因為太緊張而食不知味，這種場合比較適合慶祝紀念日，普通的約會還是到普通一點的餐廳比較不會太尷尬。

▲▼日網票選「女生最討厭約會地點Top 4」 。（圖／unsplash）

第1名 購物中心

男生都誤以為女生很愛逛街，其實比起來一個人靜靜地逛，或是和姊妹們一起比較自在，否則逛太久又擔心男生等太久，這樣也會覺得不太好意思。

►理智線秒斷！5個「情侶吵架核彈金句」，說了小心被分手

關鍵字：

日本票選, 約會, 地點, 最討厭, 排行榜

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