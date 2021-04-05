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《哈利》粉瘋掉！嘿美、金蛋造型香氛蠟燭美爆　燒完還有驚喜項鍊可以拿

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編輯／JJ

雖然《哈利波特》系列電影已完結快要10年，但是接續著番外的電影與影集依然很受歡迎，全世界的哈利迷絲毫沒有跑票，日前CSD中衛更推出「哈利波特聯名口罩」造成搶購。口罩沒搶到沒關係，近期國外香氛品牌還推出了「哈利波特香氛蠟燭」，將哈利的貓頭鷹「嘿美」、魁地奇金探子以及鬥法大賽中的金蛋，全變成了造型香氛，影迷們準備剁手了！

▲哈利波特香氛蠟燭。（圖／翻攝自IG）

▲Charmed Aroma推出《哈利波特》聯名香氛蠟燭系列。（圖／翻攝自IG@charmedaroma、官網）

英國香氛品牌Charmed Aroma近期推出電影《哈利波特》聯名系列，其中可以看見劇中哈利的忠心貓頭鷹「嘿美」、第四集《火盃的考驗》裡龍們守護的「金蛋」，以及戲份非常高的魁地奇比賽道具「金探子」，全都變成了特殊造型的香氛蠟燭！超細緻的還原面貌，光是當作擺飾就美到不行，且每一款還有不同的香氣，燒完之後還會出現隨機附贈的925銀飾，充滿層層的驚喜。

▲哈利波特聯名香氛蠟燭。（圖／翻攝自IG、官網）

▲哈利波特聯名香氛蠟燭。（圖／翻攝自IG、官網）

▲「嘿美」香氛蠟燭。（圖／翻攝自IG@charmedaroma、官網）

「嘿美」外型的香氛蠟燭屬於草本木質香調，為香草豆、白樺木與檀香的香氣，可能會拿到的銀項鍊也是以嘿美的樣子為主，閃亮亮的眼睛非常可愛；「金蛋」造型的蠟燭帶有明顯的柑橘香調，混合琥珀與檀香，其中的小驚喜則是迷你小金蛋的綴飾，還可以打開，相當細緻又療癒；「金探子」款式的香氣混合香檳、油桃與麝香，精美的外殼簡直超有Fu，展翅的模樣有夠氣派。

▲哈利波特聯名香氛蠟燭。（圖／翻攝自IG、官網）

▲哈利波特聯名香氛蠟燭。（圖／翻攝自IG、官網）

▲「金蛋」香氛蠟燭，與內附小金蛋雕刻項鍊。（圖／翻攝自IG@charmedaroma、官網）

▲哈利波特聯名香氛蠟燭。（圖／翻攝自IG、官網）

▲哈利波特聯名香氛蠟燭。（圖／翻攝自IG、官網）

▲「金探子」香氛蠟燭展翅超氣派。（圖／翻攝自IG@charmedaroma、官網）

除了以上特殊造型的香氛蠟燭之外，Charmed Aroma這回的聯名系列還帶來了霍格華茲四大學院主題的香氛蠟燭，用顏色以及每個學院的代表動物來區別，附贈的項鍊亦呼應學院來改變水鑽顏色，全都超可愛。

▲哈利波特聯名香氛蠟燭。（圖／翻攝自IG、官網）

▲哈利波特聯名香氛蠟燭。（圖／翻攝自IG、官網）

▲《哈利波特》霍格華茲四大學院主題香氛蠟燭。（圖／翻攝自IG@charmedaroma、官網）

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關鍵字：

哈利波特, 香氛蠟燭, 聯名, Charmed Aroma, 嘿美, 金蛋, 金探子, 霍格華茲

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