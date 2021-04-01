fb ig video ETtoday search mobile

2021年百貨母親節檔期總整理　想搶優惠快筆記！

>

▲▼女人逛街。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲上半年百貨最優惠檔期母親節，4月全開打。（圖／Pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

2021年首季各百貨平均有20%成長，上半年百貨通路最大優惠的母親節檔期，即將在4月份邁入重頭戲，首波各家不約而同主打美妝保養品，因應生活進入「疫情後時代」，常戴口罩出現的保養臉部肌膚，以及持久性彩妝單品需求日升，百貨也以這兩方面為主推出新品與經典商品促銷，想把握優惠囤貨，快筆記促銷檔期！

▲購物,時尚,拜金。（圖／取自免費圖庫Pexels）

北部
台北101 4／1 ～5／9
微風廣場 4／8 ～5／9
微風南京 4／8 ～5／9
統一時代百貨 4／1 ～5／9
新光三越台北南西 4／1 ～5／9
大葉高島屋百貨公司 4／1 ～5／10
美麗華百樂園 4／15 ～5／9
遠東信義A13 4／15 ～5／11
GLOBAL MALL環球購物中心新北中和 4／1 ～5／9 
GLOBAL MALL環球購物中心板橋車站 4／1 ～5／9
GLOBAL MALL環球購物中心南港車站 4／1 ～5／9
GLOBAL MALL環球購物中心林口A9 4／1 ～5／9
比漾廣場 3／25～5／9
新光三越信義新天地 4／1 ～5／9
微風信義 4／8 ～5／9
微風松高 4／8 ～5／9
微風南山 4／8 ～5／9
MEGA CITY板橋大遠百 4／15 ～5／11
遠東百貨寶慶店 4／15 ～5／11
天母新光三越 4／1 ～5／9
SOGO忠孝館 4／1 ～5／9
SOGO敦化館 4／1 ～5／9
SOGO復興館 4／1 ～5／9
遠東百貨（板橋中山店） 4／15 ～5／11
京站購物中心 4／1 ～5／9
SOGO天母店 4／6 ～5／9
新光三越台北站前店 4／1 ～5／9
統領百貨公司 4／1 ～5／9
遠東百貨桃園店 4／15 ～5／11
台茂購物中心 3 ／25 ～5 ／9
新光三越桃園站前店 4／1 ～5／9
中壢大江購物中心 3／26 ～5 ／9
GLOBAL MALL環球購物中心桃園A8 4／1 ～5／9
新竹大遠百 4／15 ～5／11
SOGO桃園店 4／1 ～5／9
SOGO中壢店 4／1 ～5／9
新光三越桃園大有店 4／1 ～5／9
SOGO新竹巨城店 4／6 ～5／9

中部
廣三SOGO百貨 3／17～5／11
台中中友百貨3／18～5／10
TOP CITY台中大遠百 3／19～5／11
新光三越台中中港 4／1 ～5／9
太平洋百貨豐原店 4／1 ～5／10
遠東百貨嘉義店 4／15 ～5／11

南部
台南南紡購物中心 3／25～5／10
高雄統一時代百貨 4／1 ～5／9
高雄草衙道 4／1 ～5／9
新光三越台南中山店 4／1 ～5／9
新光三越高雄三多店 4／1 ～5／9
漢神巨蛋購物廣場 4／15 ～5／9
遠東百貨高雄店 4／15 ～5／11
屏東太平洋百貨 4／8～5／9
遠東百貨台南成功店 4／15 ～5／11
新光三越台南西門店 4／1 ～5／9
SOGO高雄店 4／1 ～5／9
新光三越高雄左營店 4／1 ～5／9
漢神百貨公司 4／15 ～5／9
GLOBAL MALL環球購物中心屏東店 4／1 ～5／9

東部
蘭城新月廣場：3／25～5／9
遠東百貨花蓮： 4／15 ～5／11

關鍵字：

百貨, 母親節, 檔期, 優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

2021脫單機率最高的敗犬星座TOP 5　天蠍趕進度、第一名真的可以嫁了

2021脫單機率最高的敗犬星座TOP 5　天蠍趕進度、第一名真的可以嫁了

蔡依林搶穿「洞洞裝」尺度全開　秀真實40歲身材，網：20歲少女

蔡依林搶穿「洞洞裝」尺度全開　秀真實40歲身材，網：20歲少女

爆紅巨大「油漆桶洋芋片」台灣買得到了　追劇耍廢抱著吃超過癮

爆紅巨大「油漆桶洋芋片」台灣買得到了　追劇耍廢抱著吃超過癮

全台首間「遊艇造型星巴克」頭城開幕　滿額贈品超級美！ 超親民！凱特王妃就愛「平價款」，愛用乳霜竟才200元 特搜《黑道律師》全汝彬穿過的5個韓牌　這件白色套裝BTS也是粉絲 IKEA內湖店4／28開幕接手敦北　官方已證實 大創姊妹牌根本平價版無印！質感餐具、生活小物通通百元有找 GUESS被踢爆仿冒「最火手袋」秒下架　連PRADA、DIOR也全都仿好仿滿 Superdry真的回來了！官方透露定價將降低　首間店地點、開幕時間曝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面