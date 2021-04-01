2021年百貨母親節檔期總整理　想搶優惠快筆記！

▲上半年百貨最優惠檔期母親節，4月全開打。（圖／Pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

2021年首季各百貨平均有20%成長，上半年百貨通路最大優惠的母親節檔期，即將在4月份邁入重頭戲，首波各家不約而同主打美妝保養品，因應生活進入「疫情後時代」，常戴口罩出現的保養臉部肌膚，以及持久性彩妝單品需求日升，百貨也以這兩方面為主推出新品與經典商品促銷，想把握優惠囤貨，快筆記促銷檔期！

北部

台北101 4／1 ～5／9

微風廣場 4／8 ～5／9

微風南京 4／8 ～5／9

統一時代百貨 4／1 ～5／9

新光三越台北南西 4／1 ～5／9

大葉高島屋百貨公司 4／1 ～5／10

美麗華百樂園 4／15 ～5／9

遠東信義A13 4／15 ～5／11

GLOBAL MALL環球購物中心新北中和 4／1 ～5／9

GLOBAL MALL環球購物中心板橋車站 4／1 ～5／9

GLOBAL MALL環球購物中心南港車站 4／1 ～5／9

GLOBAL MALL環球購物中心林口A9 4／1 ～5／9

比漾廣場 3／25～5／9

新光三越信義新天地 4／1 ～5／9

微風信義 4／8 ～5／9

微風松高 4／8 ～5／9

微風南山 4／8 ～5／9

MEGA CITY板橋大遠百 4／15 ～5／11

遠東百貨寶慶店 4／15 ～5／11

天母新光三越 4／1 ～5／9

SOGO忠孝館 4／1 ～5／9

SOGO敦化館 4／1 ～5／9

SOGO復興館 4／1 ～5／9

遠東百貨（板橋中山店） 4／15 ～5／11

京站購物中心 4／1 ～5／9

SOGO天母店 4／6 ～5／9

新光三越台北站前店 4／1 ～5／9

統領百貨公司 4／1 ～5／9

遠東百貨桃園店 4／15 ～5／11

台茂購物中心 3 ／25 ～5 ／9

新光三越桃園站前店 4／1 ～5／9

中壢大江購物中心 3／26 ～5 ／9

GLOBAL MALL環球購物中心桃園A8 4／1 ～5／9

新竹大遠百 4／15 ～5／11

SOGO桃園店 4／1 ～5／9

SOGO中壢店 4／1 ～5／9

新光三越桃園大有店 4／1 ～5／9

SOGO新竹巨城店 4／6 ～5／9

中部

廣三SOGO百貨 3／17～5／11

台中中友百貨3／18～5／10

TOP CITY台中大遠百 3／19～5／11

新光三越台中中港 4／1 ～5／9

太平洋百貨豐原店 4／1 ～5／10

遠東百貨嘉義店 4／15 ～5／11

南部

台南南紡購物中心 3／25～5／10

高雄統一時代百貨 4／1 ～5／9

高雄草衙道 4／1 ～5／9

新光三越台南中山店 4／1 ～5／9

新光三越高雄三多店 4／1 ～5／9

漢神巨蛋購物廣場 4／15 ～5／9

遠東百貨高雄店 4／15 ～5／11

屏東太平洋百貨 4／8～5／9

遠東百貨台南成功店 4／15 ～5／11

新光三越台南西門店 4／1 ～5／9

SOGO高雄店 4／1 ～5／9

新光三越高雄左營店 4／1 ～5／9

漢神百貨公司 4／15 ～5／9

GLOBAL MALL環球購物中心屏東店 4／1 ～5／9

東部

蘭城新月廣場：3／25～5／9

遠東百貨花蓮： 4／15 ～5／11