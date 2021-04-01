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連假爽喝一波！　星巴克「穿花花」第二杯半價　丹堤、伯朗買一送一連發

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▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,伯朗,連鎖咖啡。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤官方粉絲團）

▲4月即將接踵而至的春假，連鎖咖啡也祭出一系列優惠喔。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤官方粉絲團，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

4月初馬上迎來連續4天的春假假期，連鎖咖啡業者包括星巴克、丹堤、伯朗咖啡館也都推出相關優惠，星巴克限定3天，推出符合穿著與配件資格的民眾，享有大杯飲品第二件半價優惠，丹堤則針對兒童節與清明節，推出買一送一，伯朗咖啡館則在春假後首個開工日，祭出分享日優惠來療癒大家。

▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,伯朗,連鎖咖啡。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤官方粉絲團）

星巴克在3月一系列生日慶優惠之後，面對4月初的連假假期，從4／2至4／5限定3天，推出「春遊團聚星巴克」活動，期間民眾穿戴「花朵衣服或配件」入店消費，購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，可享第二杯半價優惠，約打75折，每人每次至多兩組，而且大多數門市均有參加，僅機場管制區內門市及車道服務不提供此優惠，讓你玩到哪喝到哪。

▲星巴克買一送一。（圖／取自星巴克臉書）

另一連鎖咖啡丹堤，也在4／4至4／5兒童節連假期間，推出買一送一優惠活動，優惠連續二日的期間，消費者至店買大杯以上飲品，可享買一送一；同時於咖啡行動購物網，也同步推出買三送二的寄杯活動優惠。

▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,伯朗,連鎖咖啡。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤官方粉絲團）

伯朗咖啡館則選擇於連假首個上班日，也就是4／6推出分享日優惠，民眾至店內購買飲品，不限品項任選與容量都能買一送一，結帳金額以高價品計算，但手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用，另各門市提供的優惠日不同，建議先向欲前往的門市查詢。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

關鍵字：

星巴克, 丹堤, 買一送一, 第二杯半價, 伯朗, 分享日

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