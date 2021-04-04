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美妝版常勝軍！倩碧「水磁場凝膠」大罐竟才1800元　粉絲4、5瓶囤貨

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文／C編

夏天到來，更清爽的保養成為女性愛用主流，購物網站「Her和她」推出「倩碧水磁場72H超循環保濕凝膠」200ml，原價4300元、特價1800元，凝霜狀的質地比起乳霜更好吸收，不但可以當作乳霜，還可以作為按摩膏來使用，資深粉絲都4、5罐的囤貨，還不快搶起來。

 ▲Her倩碧水磁場保濕凝膠。（圖／her）

▲倩碧水磁場72H超循環保濕凝膠200ml，原價4300元、特價1800元。點我購買。

倩碧水磁場72H超循環保濕凝膠添加了活性蘆薈水和咖啡因，可以幫助肌膚持續補水保濕，因此受到很多粉絲喜愛，用過的人透露，在保養最後塗抹之後，隔天起床肌膚亮到不行，而且非常水嫩保濕，重現Q彈細嫩的狀態。

▲倩碧,水磁場72H超循環保濕凝膠,保濕凝膠,保養,Her和她。（圖／IG） 

▲倩碧水磁場72H超循環保濕凝膠深受許多女孩喜愛 。（圖／clinique IG）

水磁場72H超循環保濕凝膠不只可以作為保養最後一道步驟，取代乳霜封存所有保養成分，更可以作為按摩膏來使用，薄塗一層搭配按摩手技，幫助水份注入肌膚；或是可以當作晚安面膜，厚敷一整晚，持續為肌膚保濕潤澤，包準一覺起來更加水嫩。

▲倩碧,水磁場72H超循環保濕凝膠,保濕凝膠,保養,Her和她。（圖／IG） 

▲水磁場72H超循環保濕凝膠粉絲都是4、5瓶的囤貨。（圖／clinique IG）

這瓶水磁場72H超循環保濕凝膠，在美妝版一直都是經典不敗，就算不常打廣告，也默默賣得超級好，所有女孩只要看到特價，都是4、5罐的囤貨，大容量包裝更是必買不可，因為價格實在太划算、用法又很多，當然要買起來囤。

▲Her倩碧水磁場保濕凝膠。（圖／her） 

▲倩碧水磁場72H超循環保濕凝膠200ml，原價4300元、特價1800元。點我購買。

購物網站「Her和她」推出「倩碧 水磁場72H超循環保濕凝膠」200ml，原價4300元、特價1800元，大罐裝的用起來更便宜實惠，即使每天厚敷也不會心疼，一定要趁著特價趕快下手，順便揪親朋好友一起買起來！

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倩碧, 水磁場72H超循環保濕凝膠, 保濕凝膠, 保養, Her和她, Her, 水磁場

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