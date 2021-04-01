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全台首間「遊艇造型星巴克」頭城開幕　滿額贈品超級美！

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▲星巴克宜蘭頭城。（圖／星巴克提供）

▲星巴克宜蘭頭城。（圖／星巴克提供）

▲星巴克宜蘭頭城特色門市4／1正式開幕。（圖／星巴克提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克最新的話題特色門市「宜蘭頭城」即將在4／1正式對外見客啦！最特別的當然就是有如白色遊艇般的外觀，是首間連建築物都如此摩登具象的特色店，本身就是一個「打卡神物」，民眾春假期間若去宜蘭散步，可別忘了去踩點啊！

▲星巴克宜蘭頭城。（圖／星巴克提供）

▲星巴克宜蘭頭城。（圖／星巴克提供）

頭城店是星巴克在宜蘭開設的第五間店鋪，也是在地唯一一間以遊艇為設計概念的門市，特殊的建築造型早就引起在地居民以及過路客的關注，終於掛上星巴克招牌的那一刻，還有不少人打卡在社群網站分享「星巴克要來啦！」

▲星巴克宜蘭頭城。（圖／星巴克提供）

▲星巴克宜蘭頭城。（圖／星巴克提供）

該店鋪就在海邊不遠處，天氣好在特定角度還能遠眺龜山島，建築外觀以遊艇造型做設計，不但體醒消費者「大海就在旁邊」的愜意心情之外，從空中鳥瞰彷彿是在草地上悠游的遊艇一樣，跟遠處龜山島形成有趣的對比，周邊也有烏石港跟蘭陽博物館等景點，半日遊後悠閒的喝杯咖啡，這樣的行程也很不賴。

▲星巴克宜蘭頭城。（圖／星巴克提供）

▲星巴克宜蘭頭城。（圖／星巴克提供）

▲星巴克宜蘭頭城。（圖／星巴克提供）

▲內部裝潢也採流線元素。

宜蘭頭城門市以全白色、獨棟兩層樓的建築量體，呈現「俐落、直線、簡潔」的美學，整體以遊艇為設計意象，大面幾何形體搭配的圓形、弧線、斜線等，並結合如海水般的藍色落地玻璃，室內入口處則以弧形吧檯環繞門市，成為視覺焦點的中心；天花板造型則從一樓以金屬流動的弧形線條，延伸至二樓運用藍色實木條呈現如海水波纹慢慢擴散，仿造出如海上航行時海水流動的軌跡。

▲星巴克宜蘭頭城。（圖／星巴克提供）▲星巴克宜蘭頭城。（圖／星巴克提供）

▲星巴克宜蘭頭城。（圖／星巴克提供）

▲宜蘭頭城特色門市首賣商品，宜蘭頭城馬克杯，售價550元；隨行卡售價150元。

星巴克也推出頭城店4／1開幕起，首5日民眾至門市打卡「Meet Me @ Starbucks-宜蘭頭城」並成功上傳FB或IG，享點購氮氣系列飲品第二杯半價優惠活動。且在該門市消費滿千，可獲星巴克限量零錢包；單筆消費滿3,500元，更可獲得星巴克萬用折疊椅，迷彩設計實在超美，很適合接下來的野餐季，快收進口袋名單裡吧。

▲星巴克宜蘭頭城。（圖／星巴克提供）

▲星巴克宜蘭頭城。（圖／星巴克提供）▲星巴克宜蘭頭城。（圖／星巴克提供）

▲星巴克萬用折疊椅，消費滿3,500元免費送，限量提供。

關鍵字：

星巴克, 宜蘭頭城, 宜蘭, 龜山島, 特色門市

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