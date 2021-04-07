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IKEA百元起「隱藏收納好物」TOP 10！雜亂小物一秒收　空間瞬間增大

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每次逛IKEA的時候，看到現場舒適又寬闊的陳設都忍不住心生嚮往，覺得比起自己的房間，更想要住在展示間裡！其實追根究柢都是因為我們不善收納，居住空間都被衣服雜物淹沒，生活品質隨之降低。要一舉解決空間的雜亂問題，就要利用收納好物來助妳一臂之力！IKEA特別針對收納問題公開了收納好物推薦，以下精選出的10款「隱藏收納好物」，乍似不太起眼，卻能讓收納空間秒增一倍！

GLIS附蓋收納盒，NT$109（三件裝）

三入一組的收納盒，不僅能單獨使用，也可以堆疊收納節省空間，而且附蓋設計就算傾倒也不怕物品倒出來，灰塵更不會堆積，文具和小配件通通丟進去最適合了！

▲（圖／截取自官網）

GODMORGON分格收納盒，NT$349

適合直接放在桌上，更適合隱藏在抽屜裡的收納神器！方便於分類收納首飾和化妝品，透明煙燻色不僅外型看起來舒服，在找取小物時也一目了然非常方便。

▲（圖／截取自官網）

VARIERA附把手收納盒，NT$429

竹製的收納盒，看起來溫潤又舒服，附把手設計便於取用與移動，收納的同時也能擁有好心情。

▲（圖／截取自官網）

BAXNA收納盒，NT$129

2021新品BAXNA收納盒，方格造型簡約，不同的是深度及長度全面升級，讓衣服能直立擺放，更能活用衣櫃的空間。

▲（圖／截取自官網）

PRUTA保鮮盒系列，17件組 NT$149

冰箱的收納就靠它！可靈活堆疊於冰箱中，不單節省空間，堆疊收納也很方便，透明材質設計，所有食材與食物都一目了然。

▲（圖／截取自官網）

SKUBB掛袋，NT$299

幾乎人人衣櫃必備的掛袋，一串分成六層，只要將掛袋掛在衣櫃裡，或獨立式掛架上，就能創造更多收納空間，衣物不在四散各處，衣櫃空間也更具機能性。

▲（圖／截取自官網）

KOMPLEMENT收納盒 4件組，NT$700

這系列的收納盒是軟質毛氈墊材質，推薦適合收納飾品、太陽眼鏡等怕碰撞的物品，兼具保護與分類的的便利性，同時也兼具便於隱身在抽屜裡的實用性。

▲（圖／截取自官網）

FIRRA附蓋收納盒，NT$299

可側邊開啟的特殊折疊式蓋子，多款堆疊時也能輕鬆拿取收納物，加蓋後堆疊不但美觀也具機能性。霧面的透明塑膠材質，並且附有輪腳，想要移動也毫不費力。

▲（圖／截取自官網）

KORKEN附蓋萬用罐系列，NT$35-149之間

KORKEN附蓋萬用罐，可密封的瓶蓋，不但適合存放乾貨、香料與醃漬品，也可當作各式小物收納好物。透明的玻璃瓶身質感加倍，裡面放了什麼也能一眼看透不用翻找，讓空間整潔又美觀。

▲（圖／截取自官網）

HAUGA收納組合系列，各組合售價請參考官網

最後一款收納幫手，是HAUGA組合系列！簡約質感外型，擺放在空間中怎麼看都好看。不但能單獨使用，也能搭配個人需求的打造不同尺寸的收納組合，彈性運用在家中各個空間，無論臥室、客廳、餐廳或玄關的收納需求都能被滿足。

▲（圖／截取自官網）

延伸閱讀：

家飾控準備瘋購《IKEA 2021準售空新品TOP8》開揭！除了恐龍玩偶、這些熱夯LIST快筆記！

【INS風房間佈置】女子超好評「IKEA家飾TOP15」冷淡鹽系溫柔色＋超實用收納功能，空間質感瞬間提升！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, IKEA, 收納

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