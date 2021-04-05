植村秀潔顏油下殺1680元還免運　3款可選，一定有你的蜜糖

文／C編

植村秀可以說是潔顏油的專家，在卸妝上面推出許多單品，都非常好用，也不易長粉刺，因此受到很多粉絲喜愛，購物網站「Her和她」推出植村秀潔顏油，有植物、覆盆子、櫻花3款可以挑選，450ml，原價2850元、特價1680元，還享有免運優惠，超級划算。

▲植村秀潔顏油（植物／覆盆子／櫻花3種可以挑選），450ml，原價2850元、特價1680元，點我購買。



植村秀潔顏油特別針對不同的肌膚，打造出不同的潔顏油，像是植物款裡面特別添加了綠茶濃縮精華、永生樹萃取物、青木瓜萃取物可以預防肌膚氧化，淨化污染物質，同時達到抗老的效果。

覆盆子款的潔顏油添加備長炭、覆盆子、茶葉發酵萃取物，幫助肌膚代謝老廢角質以及髒污，重現白皙亮澤，特別適合蠟黃、暗沉的肌膚使用；另外，櫻花款精選日本櫻花清酒萃釀配方，在卸除頑強彩妝的同時，能夠對毛孔進行深層清潔。

▲植村秀覆盆子潔顏油特別針對肌膚暗沉的女性設計。（圖／shuuemura IG）



植村秀潔顏油最適合每天有上妝習慣的女性使用，因為做好清潔就是美肌的第一步，沒做好很容易讓髒污持續堆積在毛孔，導致痘痘、粉刺的生成，殘妝沒有卸乾淨，是很多人經常都會做錯的壞習慣，一定要用油徹底卸乾淨，維持肌膚的潔淨透亮。

▲植村秀潔顏油（植物／覆盆子／櫻花3種可以挑選），450ml，原價2850元、特價1680元，點我購買。



購物網站「Her和她」就推出植村秀潔顏油（植物／覆盆子／櫻花3種可以挑選），450ml，原價2850元、特價1680元，還可以享有免運優惠，超級划算，不管是哪一款都可以幫助肌膚重現潔淨透亮，絕對是必備的清潔好物。