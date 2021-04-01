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IG限動還能這樣玩！多重拍攝、Boomerang變速　3個超實用隱藏技巧

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現在大家在Instagram發照片、影片的時候，比起發佈貼文，更喜歡發佈限時動態story，也正因為如此IG限動的功能不停默默地更新，平時沒注意，突然間就發現介面多出了一些陌生符號！這次編輯要介紹3個不起眼但超實用的IG限動功能，不起眼到天天使用IG的我們都沒發現它們的存在，不知道真的好可惜！

1.【平衡】

▲（圖／LOOKin編輯攝）

打開IG的限時動態，會發現左邊跳出一整排的工具列，「平衡」功能有看沒有懂？其實這個功能就是幫助我們在拍攝時自動偵測手機是否有拿正，讓妳輕鬆就能拍出水平線一致的照片，再也不會拍完後才覺得不滿意，還要後製調整水平線！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

進入限動的拍攝模式，點選「平衡」，螢幕的中央出現靶心符號，如果手機沒有拿正，符號就會是白色的，但若配合調正角度，手機感測到已達平衡，中央的靶心就會變成黃色框線，同時震動提醒，有點像是闖關完成任務的感覺呢！這個功能非常適合水平線有強迫症的人使用，也能輔助拍攝穿搭OOTD時的上下平衡，拍攝風景的海天一線也很不錯唷！

2.【多重拍攝】

▲(圖／LOOKin編輯攝）

另外一個「多重拍攝」功能，可以幫助使用者在同個拍攝介面下，支援不同角度、手動控制、連續拍攝8張照片，這8張照片可以全部接續上傳限動，也可以只刪選出滿意的上傳！

▲(圖／LOOKin編輯攝）

想要上傳一連串相關具有接續性，但又不同照片的story時，就可以利用這個功能來達到完整的呈現啦！順帶一提，開啟「平衡」的同時也能同時啟用「多重拍攝」功能唷！

3.【Boomerang變速】

▲(圖／LOOKin編輯攝）

大家最愛玩的Boomerang動動影片，其實可以調整速度，雖然這個功能已經推出好一陣子了，但發現知道的人真的不多耶！

▲(圖／LOOKin編輯攝）

▲(圖／LOOKin編輯攝）

▲(圖／LOOKin編輯攝）▲(圖／LOOKin編輯攝）

當我們在限時動愛中拍攝完成Boomerang影片，直接點選右上方的無限符號，下方便會跳出Boomerang的「經典、慢速、殘影、快速倒帶」四種模式，可以依據自己的影片風格來調整想呈現出的Boomerang效果，「動動」不再一成不變！快試試看吧！

延伸閱讀：

【IG限動特效】10款必收藏「質感邊框濾鏡」手繪BOHO風、日雜版型，還有可後製影片的IG特效推薦！

IG限動GIF關鍵字怎麼記？不用再複製貼上，直接簡單「一鍵搞定」！學起來讓Story更可愛吧♥

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, IG

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