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盧廣仲「洗澡好忙」自曝創舉：同時洗碗澆花！合體林美秀萌跳「環保舞」

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▲▼盧廣仲「洗澡好忙」合體林美秀跳舞。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲林美秀和盧廣仲一同出席妮維雅新品上市活動。（圖／品牌提供）

記者張毓容／台北報導　

德國護膚品牌妮維雅NIVEA推出全新「純萃保養天然有機系列」，強調天然有機萃取成分和減塑環保瓶身設計，一推出就獲得不少好評，今日舉辦上市活動，盧廣仲和林美秀兩位品牌大使更在活動現場合體，重現廣告中的「5步環保舞」，林美秀受訪時更表示盧廣仲看起來就很有「環保臉」，讓盧廣仲笑稱「因為我很少出門吧！而且每次跟她見面都穿同一套衣服，也是某種環保愛地球的方式。」

▲▼盧廣仲「洗澡好忙」合體林美秀跳舞。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼盧廣仲「洗澡好忙」合體林美秀跳舞。（圖／記者張毓容攝）

▲林美秀和盧廣仲現場嗨跳廣告中的「環保舞」。（圖／記者張毓容攝）

在妮維雅2021永續環保宣傳廣告中同框共舞的林美秀和盧廣仲分享，一開始聽到要和對方合體拍攝廣告，都以為會是以演戲為主，後來才知道是一起跳「環保舞」，盧廣仲也笑說聽到是要跳舞更緊張，「因為美秀姐很會跳舞，我在拍廣告前在家練習滿久的！」林美秀也大讚他「黑矸仔裝豆油」跳得很好，動作都很熟悉。

▲▼盧廣仲「洗澡好忙」合體林美秀跳舞。（圖／記者張毓容攝）

▲兩人大方分享自己的環保創意，盧廣仲自曝洗澡同時做很多事。（圖／記者張毓容攝）

談到自己在生活中做過什麼有創意的環保行動，盧廣仲自曝洗澡時會做很多事，連刷牙、澆花和洗碗都同時做好！他笑說「洗澡都要等熱水來，就先把盆栽、要洗的碗筷放到淋浴間，在等熱水的時候，順便刷牙、澆花、洗碗，做完這些事，熱水也來了，澡也洗完了。」林美秀姐則是提到，自己覺得鞋盒直接丟掉滿可惜的，所以她會拿來DIY成一層一層的櫃子，用膠帶把幾個鞋盒黏貼固定，就可以拿來當櫃子放東西，或是當作鞋櫃用。

▲▼盧廣仲「洗澡好忙」合體林美秀跳舞。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼盧廣仲「洗澡好忙」合體林美秀跳舞。（圖／記者張毓容攝）

▲身體水凝乳系列瓶身使用後可以捲起來減少回收體積。（圖／記者張毓容攝）

而此次妮維雅全新「純萃保養天然有機系列」，包含天然有機身體水凝乳、天然有機洗卸和淨味爽身體香等3大系列，全系列商品均添加100%有機萃取成分，瓶身設計更採用最新環保減塑科技，愛護肌膚同時更能友善地球、減少資源浪費，其中身體水凝乳系列共推出燕麥、蘆薈、酪梨等3款，使用完畢後瓶身可輕鬆捲起來，減少回收體積，盧廣仲更現場示範「捲管回收」，大讚：「很環保，又可以保養，（捲的過程）又紓壓的產品。」

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關鍵字：

盧廣仲, 林美秀, 妮維雅, NIVEA, 環保, 愛地球, 保養, 護膚

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