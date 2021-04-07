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別只知道Tinder！3款戀愛交友APP推薦　滑一下配對率超高

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很多人苦惱著談不了戀愛、脫不了單，追根究柢的原因都在於沒有機會認識新朋友，雖然知道擴大生活圈才是脫單的不二法門，但是工作與課業忙碌下，假日還要刻意出門搞外交，真的心累！近幾年盛行的「戀愛交友APP」，只要滑動手機就能產生邂逅的機會，對於講求精準度與效率的現代人來說真的太方便！這次編輯精選出除了大家熟知的Tinder之外的超夯APP，擁有高用戶數、滿意度達4.5顆星以上，介面操作容易，會員真實性也有所把關唷！

We Date
APP Store 評分 4.5顆星

▲（圖／LOOKin編輯攝）

因曾被知名YouTuber黑男拍攝影片介紹過，吸引了不少年輕族群下載嘗試。操作介面時尚簡潔，捨棄繁瑣的功能，一裝即用，能立即上手。這款交友APP強調重視會員質素，會員均經過專人審核，也有不少網紅下載使用。系統透過檔案數據分析進行精準配對，增加雙方成功約會的機率。

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

安全機制方面，WeDate設有舉報、封鎖等功能，如有任何問題，WeDate的客服人員都會即時提供協助。免費下載，部分使用需付費。

Paktor
APP Store 評分 4.8顆星

▲（圖／LOOKin編輯攝）

Paktor（拍拖）宗旨是透過科技平台連結亞洲的單身人口，是東南亞及台灣指標性的交友app。使用簡單容易，主要聚焦在讓約會能輕鬆愉快進行，並且不需要花費大把時間登錄註冊建立個人檔案。此款APP實行雙向匿名制，當兩位用戶互相喜歡才能開始交談，消除使用者害怕被拒絕的壓力。同時重視使用者的隱私，未經使用者同意不會分享任何個人資訊。

▲（圖／LOOKin編輯攝）

免費下載，註冊會員分成付費及非付費會員，使用者的目的廣泛，無論是純粹聊天、交朋友、或是認真尋找戀愛對象都有！

SweetRing
APP Store 評分 4.5顆星

▲（圖／LOOKin編輯攝）

此款APP以豐富的互相提問為最大特色，對於個性、婚姻觀、愛情觀、生活習慣等都能提出詢問，藉由詢問作彼此個性上的深度認識，讓對談不會陷入空聊的尷尬循環裡。

▲（圖／LOOKin編輯攝）

這款APP的設計較能進行深度對談，相對地也較多認真想要認識結婚對象的使用者，如果不是只想要「玩玩」交友APP，不妨從這款下載試試吧！免費下載，可免費使用，也可升級成多種VIP會員方案。

延伸閱讀：

【戀愛腦相談室】不只是冷淡！從5個行為看出「他的心已經不在」，提早看清真相才不怕傷透心

【戀愛腦相談室】男生無法自拔陷入愛河『5個瞬間』原來他們會因為這樣而心動！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 交友, APP

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