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SK-II青春露「極限量」330ml大包裝　7980元→5290元比母檔還划算

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文／C編

SK-II的青春露是每次母親節必搶的明星級經典保養品，尤其是加大版的330ml，更是讓人一見到有貨就瘋搶，因為大家都深諳大罐更划算的道理，而且加大版總是限量，一錯過就又要等個天荒地老，現在不用擠進百貨公司的母親節、周年慶，直接在線上就可以買到SK-II青春露限量加大版330ml，市價7980元、特價5290元，比專櫃更划算。

 ▲SK-II,青春露,保養,Her和她。（圖／pakutaso）

▲SK-II青春露加大版330ml，原價7980元、特價5290元。點我購買。

青春露含有高濃度的PITERA™，雖然很常被誤認是化妝水，其實是高濃度的精華液，可以幫助肌膚維持年輕透亮，只要每天洗完臉之後使用，肌膚就會透嫩有光澤，讓很多人用過就回不去，即使高單價也一直回購不停。

▲SK-II,青春露,保養,Her和她。（圖／pakutaso） 

▲保養肌膚很重要。（圖／pakutaso）

青春露不僅可以沾取在化妝棉上面單擦，更可以使用化妝棉厚敷臉頰，幫助吸收更多的精華成分，讓光澤感和透亮效果更加厲害，絕對是值得嘗試的方法，還有人會搭配導入儀使用，更是一滴都不浪費。

▲SK-II,青春露,保養,Her和她。（圖／pakutaso） 

▲像是肌膚不夠保濕、紋路太多等等，都是常見的肌膚問題。（圖／pakutaso）

盤點網路上對於青春露的評價，大部分的女孩都大呼「此生摯愛，不能沒有它」、「我用了十幾年的SK-II」、「青春露用了皮膚變好」、「擦了青春露感覺後續保養也更好吸收」、「我每次亂擦亂換保養品造成大過敏，都是青春露救回來的」。

 ▲SK-II,青春露,保養,Her和她。（圖／pakutaso）

▲SK-II青春露加大版330ml，原價7980元、特價5290元。點我購買。

購物網站「Her和她」推出極限量的「SK-II青春露加大版330ml」，原價7980元、特價5290元，比專櫃母親節檔期還要更划算，關於青春露的神效已經不需贅述，買下去、用下去就對了。

關鍵字：

SK-II, 青春露, 保養, Her和她, Her

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