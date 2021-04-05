「髮量王者」范冰冰頭髮豐厚　少洗頭、護髮品兩種以上都是關鍵

記者李薇／台北報導

藝人范冰冰可以說是美容大王，不管是平價或是高檔的保養產品，她全都用過，並且時常在小紅書推薦給大家，最近她也分享她的髮絲豐盈秘訣給粉絲，只要透過簡單的3步驟，就可以輕鬆擁有豐厚扎實的髮量。

▲范冰冰可以稱得上是「髮量王者」。（圖／范冰冰微博）



1.洗完頭壓乾頭髮

很多人洗完頭之後，都會用搓揉的方式把頭髮搓乾，但其實這樣是錯誤習慣，容易讓髮絲斷裂或是分岔，范冰冰都是把頭髮包裹起來，用毛巾壓乾，一邊敷面膜的方式，等待頭髮至半乾左右，才開始後續的保養工作。

2.頭皮精華不能少

臉部肌膚跟頭皮是同一塊肌膚，大家都知道要保養臉蛋，卻忘了保養頭皮，范冰冰在頭髮半乾之後，就會使用管狀的頭皮精華，類似安瓶的設計，將頭髮分為8到9條線，均勻塗抹在髮根上面，一次就要用完半罐左右，早上起床乾髮的時候再用半罐，等於一天要用完小小一瓶，這用量絕對不能省，才能發揮保養效果。

▲不經常洗頭也是范冰冰的髮量維持秘訣。（圖／范冰冰微博）



3.按摩頭皮

在使用了頭皮的精華液之後，接著使用雙手手指按摩頭皮，輕輕搓動剛剛有抹精華的地方，幫助精華更好、快速的吸收到髮根裡面。

4.髮梢塗抹精油

除了頭皮之外，在髮尾范冰冰也不忘塗抹精油，一邊拍一邊抹，並且使用壓的手技，加強髮尾的營養吸收，讓髮絲強健、柔亮。

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