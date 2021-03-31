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Superdry真的回來了！官方透露定價將降低　首間店地點、開幕時間曝

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記者王則絲／台北報導

英國潮流品牌Superdry（極度乾燥）於去年11月大舉撤櫃台灣，並有消息傳出品牌並不會真正撤台，而是從原本的代理商包豪氏換成星裕國際接手。而過了數個月的轉換期，星裕國際正式宣布Superdry即將回歸，且一併預告首間店舖落腳地點！

▲Superdry宣布回歸。（圖／翻攝自IG）

▲曾被稱為「國民外套」的品牌Superdry，去年全台撤櫃後，今年換代理商重新回歸。（圖／翻攝自Superdry）

曾經有「國民外套」之稱的Superdry因後來仿冒盛行，台灣定價又相對高昂，引起部分民眾反感，但撤出台灣還是不免令品牌粉絲感到可惜。

也因此，Superdry本次回歸強調會帶來全新定位，不只是服裝設計上有新路線，包含價格也會以更貼近國際的售價為主，並會針對市場水貨及仿冒做出應對措施。

▲Superdry宣布回歸。（圖／翻攝自IG）

▲Superdry回歸台灣首間店將落腳於中壢大江購物中心。（圖／翻攝自Superdry臉書）

據星裕國際透露，Superdry回歸台灣首間店將進駐中壢大江購物中心，預計於4月中旬開幕，同月份將陸續於台中大遠百、高雄漢神巨蛋展店，新竹SOGO巨城店舖則將於6月份登場，而雙北部分的展店計畫則尚在籌備中，未來北、中、南地區的民眾都將有方便的店點逛街，且售價調整後也許就沒有找代購的必要了。

近期登台的品牌，還有以日常休閒服裝為主的日系品牌ZUCCa以及tac:tac，同隸屬三宅一生集團，在日本頗具名氣。ZUCCa男裝與tac:tac將於4月7日在台北微風信義開幕登場，ZUCCa女裝則將獨立於5月5日在台北微風南山開幕。

▲ZUCCa、tac:tac登台。（圖／品牌提供）

▲ZUCCa 2021春夏男、女裝。（圖／品牌提供）

2021年春夏ZUCCa從實用功能性出發，講求輕盈的質地，維持簡約的同時融入如同手工藝品般的細節技法，像是在男、女裝中都能看見的粗編織服裝、華麗流蘇等設計。

▲ZUCCa、tac:tac登台。（圖／品牌提供）

▲tac:tac今年春夏以「制服」為靈感出發。（圖／品牌提供）

另一品牌tac:tac較特別的地方在於其沒有區分男、女裝，服裝皆以中性剪裁為主，不論是男生、女生穿都合理，今年春夏以「制服」風格為主軸，推出「UN(I)FORM」系列，靈感來自學生、警察或站務員所穿的服裝。

▲ZUCCa、tac:tac登台。（圖／品牌提供）

▲ZUCCa、tac:tac登台。（圖／品牌提供）

▲寬鬆的剪裁下並沒有分男、女裝，tac:tac全數服裝都是中性的。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

superdry, 極度乾燥, 超級乾, 回歸

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