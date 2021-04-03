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「天竺鼠車車」出醫療口罩了！3款超可愛圖案大人也瘋搶

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記者李薇／綜合報導

口罩仍然是現在外出必備的單品，除了有哈利波特、大甲遶境祈福的款式，隨著今年最夯療癒動畫《PUI PUI天竺鼠車車》上周迎來最終回，日本官方與親親也合作推出醫療口罩，超級可愛。

 ▲天竺鼠車車,PUI PUI,口罩,哈利波特,親親,中衛。（圖／品牌提供）

▲泡泡車車款。（圖／品牌提供）

日本官方《PUI PUI天竺鼠車車》宣布與台灣親親醫用口罩攜手合作，推出天竺鼠車車親子口罩系列，不但有交通車車、泡泡車車還有好朋友車車3款可以選擇，超級可愛又童趣。

 ▲天竺鼠車車,PUI PUI,口罩,哈利波特,親親,中衛。（圖／品牌提供）

▲好朋友車車款。（圖／品牌提供）

質感更是講究，獨家三鋼印口罩，口罩上除了MD和Made in Taiwan，還加入品牌JIUJIU的鋼印，口罩品質更加分，親親口罩通過衛部醫器製壹字第008730號／廣告許可字號，衛部器廣字第11001005號，國家檢驗標準認證，對口罩品質以「安全」為最高要求。

 ▲天竺鼠車車,PUI PUI,口罩,哈利波特,親親,中衛。（圖／品牌提供）

▲交通車車款。（圖／品牌提供）

除了小朋友喜歡的天竺鼠車車口罩，大人搶翻天的中衛「哈利波特入學通知款」口罩也很吸睛，巧妙的封蠟式信封包裝，與10多種迷你魔法元素組合而成的口罩圖騰，完全是收藏等級！

 ▲天竺鼠車車,PUI PUI,口罩,哈利波特,親親,中衛。（圖／品牌提供）

▲中衛的哈利波特口罩。（圖／品牌提供）

「哈利波特入學通知款」口罩外盒設計靈感來自哈利波特收到的入學通知，外盒紅色的立體封蠟十分精緻，打開還能看到貓頭鷹「嘿美」在黑夜中送信的畫面，極富巧思的開箱形式，絕對讓哈利迷們興奮尖叫！

不只口罩設計有魔法世界中經典元素，每片口罩更搭配哈利的圓框眼鏡與閃電疤痕鋼印，以及融合鐵軌圖形與9又3/4月台字樣的縫合線，精巧設計，處處充滿著第一天抵達霍格華茲的入學驚奇。

關鍵字：

天竺鼠車車, PUI PUI, 口罩, 哈利波特, 親親, 中衛

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