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感情上最慢熱的3大星座！金牛需要想清楚、Top 1會考驗對方真心

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▲▼感情上最慢熱的3大星座。（圖／翻攝IG）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash、pexels

每個人的個性不同，也造就他們面對感情的態度都不盡相同，有些人一談起戀愛就是轟轟烈烈，一開始就愛意滿點、你儂我儂；但也有些人是很慢熱的，一開始會讓人感覺他們比較冷淡，但愛上後就會變得情感爆發、陷得很深，像是以下3個星座就是在愛情中最慢熱的，只要願意花點時間與他們相處，你就能獲得深情又忠實的另一半。

▲▼感情上最慢熱的3大星座。（圖／翻攝IG）

金牛座

性格沈穩、做事謹慎的金牛座，雖然平時待人很溫和友善，但他們其實很慢熱，尤其在愛情上，一開始會可能對你不太熱情，甚至很冷淡，因為他們習慣做任何事前都會深思熟慮，需要先有一段時間慢慢和對方熟悉、了解對方，並且花時間想清楚自己到底是不是喜歡你。而一旦他們確定自己的心意後，就會開始無限制釋放熱情，愛得熱烈又深刻。

▲▼感情上最慢熱的3大星座。（圖／翻攝IG）

處女座

喜歡追求完美的處女座，很注重細節，做任何事都會考慮很多、很謹慎，不僅對於自己的要求很嚴格，對愛情、對另一半的要求也很高，所以很難遇到滿意的對象，加上處女在感情上比較敏感，容易沒有安全感，所以他們不會輕易地愛上一個人，不會一開始就傾心付出自己的感情，但當他們認定了對方，就會在相處的過程裡深陷愛情中，且對另一半很忠實。

▲▼感情上最慢熱的3大星座。（圖／翻攝IG）

水瓶座

常給人比較冷淡、難以親近印象的水瓶座，本來就是比較慢熱的人，他們個性很獨立，希望擁有自我的生活，所以在一段感情開始前，他們喜歡掌握主動權，所以他們不會主動說太多心裡話，而是讓對方猜。而且水瓶不會輕易相信別人，他們會先透過一段時間考驗對方是否真心，是否真的有誠意，透過許多事情的累積、多次看到對方真心實意，才能真的把人放進心裡。比起轟轟烈烈卻短暫的愛情，他們更喜歡細水長流的愛情，所以也不想進展地太快。

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關鍵字：

十二星座, 星座, 運勢, 兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 情侶, 慢熱, 水瓶, 處女, 金牛

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