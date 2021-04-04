大創「迪士尼針織組」超可愛　30元DIY專屬你的小熊維尼

文／Squid

看起來無憂無慮的卡通人物，總能讓人心情大好，春暖花開，有迪士尼人物或可愛的熊熊陪伴，一定能趕走不少憂鬱，南韓大創最近推出針織包玩偶，輕輕鬆鬆就能DIY，縫製出專屬於自己的小熊維尼及跳跳虎，既有手作的樂趣，又能享受成品帶來的療癒感，而且只要約台幣30元，CP值很高。而南韓美妝品牌innisfree，也與Dinotaeng合作推出限定的蜜粉系列，不同顏色的葡萄熊、柳橙熊全都入列，隨時補妝都開心。

▲大創推出小熊維尼針織包。（圖／翻攝daisolife IG）



大創的迪士尼針織組只要韓幣1000元，約台幣30元，完全無痛入手，需要的工具也很簡單，棉花、針織組、針線、剪刀等小工具，按照上面的針線孔縫製，不會縫紉也可以輕鬆製作出可愛的小熊維尼，五官等地方只要用黏的就能完成，輕鬆打造出可愛的小娃娃，還可以送給身邊的情人或是好友，既不傷荷包，誠意也非常足夠！

▲超可愛的小熊維尼組件。（圖／翻攝daisolife IG）



除了大創推出超級萌的針織包玩偶，南韓innisfree也與Dinotaeng合作推出限定的蜜粉系列，一次推出多種熊熊款式，包括紫色的葡萄熊熊、黃色的柳橙熊熊、穿著綠色圍裙的熊熊、靠著棉花糖的熊熊等等，每一款都讓人想要擁有。

▲innisfree推出超可愛的限定蜜粉。（圖／翻攝emomiu.jp）



不只是每一款的包裝不同，據說香味也不一樣，像是檸檬、多汁的桃子、香草布丁、葡萄汽水、薄荷糖的味道等等，而且innisfree這款的蜜粉非常厲害，粉質輕透、細緻，而且控油的能力特別強，拿來作為髮根吸油，都可以輕鬆讓髮絲恢復乾爽。

▲Dinotaeng的插畫相當古錐。（圖／翻攝emomiu.jp）



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