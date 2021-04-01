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「5個壞習慣」讓你自毀雙唇，塗再美的唇膏也顯老態

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▲▼「5個壞習慣」讓你自毀雙唇。（圖／翻攝自IG）

▲雙唇變得暗沉、乾燥，往往因為日常壞習慣導致。（圖／翻攝自IG/laneige_kr，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

變醜容易變美難，很多一些不經意小動作，都會讓你自毀顏值，擁有漂亮的水潤雙唇是女生們的夢想，但嘴唇太乾或是死皮太多，用再美的唇膏也美不起來，反而更顯年紀，以下5個自毀嘴唇的壞習慣，現在就趕快改掉！

▲▼「5個壞習慣」讓你自毀雙唇。（圖／翻攝自IG）

#喜歡用舔嘴唇

有些人嘴唇乾，手邊又沒有護唇膏時，常會不自覺的抿嘴唇，當下的乾荒看似改善，但水分蒸發後反而讓雙嘴唇更乾燥，這個壞習慣更可能造成嘴唇發炎，一定要避免。

▲▼「5個壞習慣」讓你自毀雙唇。（圖／翻攝自IG）

#和朋友共用唇膏

不少女生們會和三五好友共用唇膏，其實唇部產品很容易引起細菌感染，尤其是液態的唇部彩妝很容易有細菌繁殖，盡量避免和朋友分享唇彩，才不會傷了嘴唇還不自知。

#喜歡撕死皮

有些人無聊就會想要撕嘴唇的死皮，一時的的痛快，往往使嘴唇受傷發炎，尤其是雙手上的細菌不少，動不動摳嘴唇，其實非常不衛生。

▲▼「5個壞習慣」讓你自毀雙唇。（圖／翻攝自IG）

#忘記卸唇妝

每天都記得要卸妝，那嘴唇呢？其實回到家時，唇妝都掉得差不多了，很多女生會忽略要好好卸唇，嘴唇紋路之間很容易卡著殘留的唇膏，日積月累下來，容易使雙唇變暗沉、唇部肌膚也會加速老化。

#嘴唇上殘留牙膏

刷牙時牙膏難免會沾到雙唇，這時一定要清除乾淨，牙高內含界面活性劑成分，容易使嘴唇變乾燥，刷牙應避免牙膏接觸嘴唇，刷牙後嘴巴的周邊和下巴也要檢查，避免牙膏殘留。

關鍵字：

唇部保養, 壞習慣, 唇部, 嘴唇

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